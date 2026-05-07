Dziedzictwo, odcinek 920: Sesja zdjęciowa zamieniła się w porwanie. Gdy wywiozą ją z Turcji, słuch po niej zaginie

W poprzednim odcinku (919) Cansel okłamała Nanę, że ona i Şahin są bliscy bankructwa, przez co dziewczyna zmieniła zdanie i przyjęła propozycję modelingu. Mimo sprzeciwu Poyraza Nana udała się z Semihem na próbne zdjęcia, nie wiedząc, że mężczyzna jest największym wrogiem Poyraza i odpowiada za jego niesłuszne skazanie. Tymczasem relacja Sinana i Aynur zaczęła się rozwijać, co z zadowoleniem obserwowała Adalet. Szczęście Ayse i Ferita coraz bardziej doprowadzało Deryę do zazdrości i pchało ją do działań, które mogły zagrozić ich odbudowanemu zaufaniu.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 920

Nana rozpoczyna sesję zdjęciową, jednak na planie dochodzi do ostrego konfliktu, gdy Poyraz, nie ufając ludziom z agencji, próbuje za wszelką cenę chronić dziewczynę przed podejrzanym otoczeniem. Niestety, przeczucia mężczyzny okazują się słuszne – podczas kolejnego spotkania Nana i towarzyszący jej Semih zostają podstępnie odurzeni przez Banu i Ersina. Przestępcy porywają nieprzytomną dziewczynę, planując wywieźć ją z Turcji, co zmusza Poyraza do podjęcia desperackiej akcji poszukiwawczej.

Przed porwaniem Nana dowiaduje się o rzekomych długach rodziny Poyraza i decyduje się oddać im wszystkie zarobione pieniądze, utrzymując to w ścisłej tajemnicy przed Poyrazem. W tym samym czasie w domu prokuratora relacja Aynur i Sinana staje się coraz bardziej zażyła, co nie uchodzi uwadze Adalet – kobieta, obawiając się o serce młodej dziewczyny, próbuje za wszelką cenę ustrzec ją przed potencjalnym cierpieniem ze strony wpływowego mężczyzny.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 920. odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 16 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

