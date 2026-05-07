"Na Wspólnej". Ola zostawi Czerskiego i będzie ze Zduńskim? Przystojny klient uderzy w odpowiednim momencie - ZDJĘCIA

Ola z "Na Wspólnej" zostawi męża dla nowego ukochanego? W 4213. odcinku Czerska (Marta Wierzbicka) będzie bardzo zmartwiona stanem Mariusza (Mariusz Zaniewski), który stracił przytomność podczas rozmowy z jej ojcem. Obieca jej wówczas, że się zmieni - pójdzie na terapię i zacznie pracować nad sobą, by ratować ich małżeństwo. Jeszcze w tym samym odcinku odwoła jednak wizytę i znów zacznie staczać się na dno.

"Na Wspólnej" - nowy amant namiesza w życiu Oli

Wsparciem dla Oli okaże się jej nowy przystojny klient, Dominik Zduński (Maciej Maciejewski). Złoży jej propozycję, a Czerska zgodzi się na spotkanie. W 4214. odcinku "Na Wspólnej" Mariusz obudzi się w jakiejś piwnicy, nie pamiętając, jak się w niej znalazł. Gdy wróci do domu, czeka go poważna rozmowa z matką i teściem. Gdy Czerski usłyszy, że powinien się leczyć, absolutnie wybuchnie - padną wulgarne, obraźliwe słowa. Tymczasem Ola, która po związku z Alanem szuka spokoju i normalności, zacznie zbliżać się do Zduńskiego - na spotkanie z nim zabierze nawet synka. Więcej szczegółów znajdziecie w streszczeniach poniżej.

"Na Wspólnej" - streszczenie odcinka 4213 (premiera 18 maja)

Kalina i Łukasz w potrzasku! Kalina dopada Kasię - wie, że Żbikowa odkryła jej romans z Łukaszem i go szantażuje. Kasia nie daje się zastraszyć - triumfuje a wkurzona Kalina stwierdza, że jej nie doceniła... Tymczasem Darek spotyka się Łukaszem i radzi mu, by korzystał z ostatnich chwil wolności - chyba, że… będzie z nim współpracował! Kajetan namierza dziewczynę, która oskarżyła jego ojca o pedofilię! Sławek bada sprawę zniknięcia Mirskiej - kobiety, która podrzuciła treści pedofilskie na telefon Cieślika. Chce też dopaść winnego kradzieży telefonu Damiana z policyjnego magazynu... Tymczasem Kajetan słyszy rozmowę Moniki - już wie, jak nazywa się dziewczyna, która oskarżyła jego ojca o gwałt. Kajtek i Fiona namierzają dziewczynę! Ola wciąż kocha Mariusza a Zduński... nie odpuszcza! Ola martwi się o męża po tym, jak stracił przytomność. Odwiedza go w mieszkaniu - Mariusz przekonuje żonę, że zażywa leki uspokajające przepisane przez lekarza. Mówi Oli, że dziś rozpoczyna terapię - będzie pracował nad sobą, żeby odzyskać ją i Alka. Jakiś czas później Czerski… odwołuje wizytę u terapeuty! Tymczasem Zduński ma miłą propozycję dla Oli i jej synka...

"Na Wspólnej" - streszczenie odcinka 4214 (premiera 19 maja)

Kajetan dopada oszustkę, która wpakowała jego ojca do więzienia! Monika próbuje skontaktować się z Kajetanem, który nie dotarł do szkoły i nie odbiera telefonu. Tymczasem młody Cieślik dopada dziewczynę, która fałszywie oskarża Damiana o pedofilię! Monika dociera tam za późno - Kajetan szarpie dziewczynę i każe jej odwołać kłamstwa o jego ojcu! Wszystko to filmuje z satysfakcją Sandra - konkurentka Igora… Matka Brygidy chce okraść rodziców Remka! Brygida zdobywa namiar na dobrego onkologa dla ojca Remka - martwi ją, że ten nic sobie nie robi ze śmiertelnej choroby. Bo Bożydar z Mileną… świętują! Znalazł się kupiec na ich fabrykę kabanosów... Gdy matka Brygidy słyszy, że rodzice Remka balują w Warszawie, dogaduje się z przyjaciółką - chcą okraść willę Klusków! Czerski się stacza na dno a Ola szuka... normalności! Mariusza szuka matka - boi się, że synowi coś się stało. On tymczasem budzi się… w jakiejś piwnicy! Kiedy Otylia z Zimińskim docierają do mieszkania Czerskiego, ten wraca. Matka próbuje do niego dotrzeć i namawia go na wizytę u psychiatry - Mariusz wybucha totalnie i strasznie ją obraża! Tymczasem Ola z Alkiem korzysta z zaproszenia Zduńskiego!

