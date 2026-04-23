"Na Wspólnej". Eliza ucieknie z kraju z kochankiem? Junior dostanie szału - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" - w odcinkach 4207 i 4208 ujrzymy spektakularny rozpad rodziny Bergów. Junior, podczas szkolnego spektaklu, odstawi przedstawienie, jakiego ta szkoła jeszcze nie widziała. Wszystko oczywiście przed romans Elizy, który właśnie wyjdzie na jaw.

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

"Na Wspólnej" - Eliza ucieknie z Bartkiem?

W 4207. odcinku "Na Wspólnej" Junior będzie wychodził z siebie. Wspomnienie matki w ramionach trener wryje się w jego pamięć i nie da spokoju. Tymczasem Bartek postanowi uszanować decyzję Elizy i zniknąć z jej życia - nie tylko dosłownie, ale i w przenośni. Ogłosi, że wyjeżdża za granicę. Niestety sytuacja znacząco się komplikuje, gdy Junior podsłuchuje jego rozmowę z Sylwią, ta twierdzi bowiem, że Bartek porzuca ją i ucieka z kraju z Elizą.

PRZECZYTAJ TEŻ: Pedofilia w "Na Wspólnej". Damian pójdzie siedzieć za kontakty z 14-latką. Scenarzyści przesadzili? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" - romans Elizy wychodzi na jaw

W kolejnym, 4208. odcinku odbędzie się szkolne przedstawienie Juniora. Młody od samego rana będzie okrutny i opryskliwy wobec matki, ta jednak nie zrozumie jego aluzji. Do prawdziwego wybuchu dojdzie jednak podczas samego przestawienia. Bergowie przyjdą całą rodziną, a na widowni pojawi się również... Bartek. Wtedy Junior nie wytrzyma i rzuci się na trenera z pięściami, wrzeszcząc, że chce zabrać mu matkę - wszystko oczywiście w obecności Jarka

17

"Na Wspólnej" - streszczenie odcinka 4207 (premiera 6 maja)

Junior przerażony - znowu straci matkę i… rodzinę?! Junior jest zszokowany po tym, jak zobaczył Elizę całującą się z jego trenerem. Przy śniadaniu robi mocne aluzje… Tymczasem Bartek szanuje decyzję Bergowej i planuje zniknąć. Po treningu oznajmia młodym bokserom, że muszą szukać innego klubu - on wyjeżdża z Polski. Junior, dziwnie spokojny, zaprasza Wichrowskiego na swoje jutrzejsze przedstawienie. Wychodząc z klubu słyszy, jak Sylwia krzyczy do Bartka, że zamierza uciec… z Elizą! Rodzina robi wszystko, by pomóc Damianowi! Weronika spotyka się Moniką i próbuje ją uspokoić - choć wie, że położenie Cieślika jest tragiczne. Tymczasem Sławek domyśla się, kto mógł wykraść telefon Damiana z magazynu depozytów – odwiedza Remka, który był w szkole policyjnej z podejrzanym. Klusek zgadza się wybadać kolegę... Monika też działa - o pomoc w udowodnieniu niewinności męża prosi Igora. Ich rozmowę słyszy Sandra... Darek z ojcem planują zemstę na Kalinie! Zakościelny odwiedza syna - Darek potwierdza słowa Kasi i mówi ojcu o tym, jak Kalina próbowała wrobić go w gwałt. Andrzej zszokowany - w końcu mu wierzy! Zastanawiają się, jak zdemaskować psychopatkę... Tymczasem Łukasz, dowiaduje się, że szantażująca go Kasia jest żoną Żbika. Oszust boi się, że znowu wyląduje w więzieniu - ostrzega Kalinę, że wtedy pociągnie ją za sobą na dno!

"Na Wspólnej" - streszczenie odcinka 4208 (premiera 7 maja)

Junior demaskuje zdradę matki podczas spektaklu! Junior ma dziś premierę szkolnego przedstawienia – chłopak zachowuje się od rana okropnie i jest opryskliwy wobec Elizy. Ta zrzuca to na tremę... Na premierę Bergowie przychodzą jak wzorowa rodzina. Kiedy podczas spektaklu na widowni pojawia się Bartek - Junior nie wytrzymuje! Schodzi ze sceny i rzuca się na trenera krzycząc, że chce mu odebrać matkę! Pojawia się nadzieja dla Damiana?! Zbiry z celi znowu znęcają się nad Cieślikiem! Z opresji ratuje go... paczka od żony. Damian obiecuje, że dary będą codziennie - jeśli przeżyje... Tymczasem Sławek daje Włodkowi do przejrzenia zapis z okolicznych kamer – Zięba rozpoznaje kobietę, która podając się za dziennikarkę ukradła telefon Cieślika! Sławek ma wreszcie trop... Sandra chce oczernić Cieślika a Julka… zakochana?! Julka poruszona - Leon przysyła jej gotowy klip, w którym zagrała jego dziewczynę. Po lekcjach Leon czeka na nią przed szkołą... Igor oznajmia Smolnemu, że zamierza zbadać sprawę Cieślika. Tymczasem za temat już zabrała się Sandra, która nachodzi w barze Ziębę i wypytuje go o zięcia pedofila! Włodek jest bardzo zdenerwowany - na szczęście w porę pojawia się Żaneta.

PRZECZYTAJ TEŻ: Ten polski serial wygrał na zagranicznym festiwalu. Wreszcie poznaliśmy obsadę i premierę