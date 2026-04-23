Pedofilia w "Na Wspólnej". Damian pójdzie siedzieć za kontakty z 14-latką. Scenarzyści przesadzili? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" - Damian aresztowany za pedofilię

"Na Wspólnej" - w odcinkach 4205 i 4206 zrobi się naprawdę... poważnie. Damian zostanie aresztowany przez policję pod zarzutem pedofilii. Sprawa dotyczyć będzie kontaktów seksualnych z 14-latką, a Sławek obwieści Monice, że sytuacja jest beznadziejna.

Nie dość, że Cieślik z miejsca padnie ofiarą współosadzonych i zostanie dotkliwie pobity, to zgromadzone przez policję dowody będą jasno wskazywać na jego winę. Monika nie będzie mogła w to uwierzyć i postanowi zrobić wszystko, byle pomóc mężowi.

"Na Wspólnej" - kto wrabia Damiana? Sławek rozpocznie własne śledztwo

Monika poprosi o pomoc Igora, by jako dziennikarz spróbował ustalić, co naprawdę się wydarzyło i kto usiłuje zaszkodzić w ten sposób jej - przecież niewinnemu - mężowi. Tymczasem Sławek będzie działał na własną rękę i zdoła odkryć, że ktoś w istocie wrabia Damiana. Pytanie tylko, czy zdoła to udowodnić?

"Na Wspólnej" - streszczenie odcinka 4205 (premiera 4 maja)

Junior świadkiem zdrady Elizy! Eliza chce rzucić Bartka i uratować swoją rodzinę! Wyznaje Jarkowi, że się pogubiła i zainteresowała kimś - ale kłamie, że nie spała z tym facetem... Kiedy Bergowa przywozi syna na trening, chce się ostatecznie rozmówić się z Bartkiem. Między kochankami dochodzi do emocjonującej rozmowy zakończonej pożegnalnym pocałunkiem. Zazdrosna Sylwia doprowadza do tego, że to wszystko widzi… Junior! Mariusz oszalał?! Ola z tatą jedzie na pogrzeb rodziców Alana – Mariusz aż się trzęsie na myśl o tym. W kancelarii nie może się skupić podczas przygotowań do obrony przed sądem dyscyplinarnym. Nagle żegna Zakościelnego i pędzi na cmentarz. Gdy widzi tam Alana, wpada w szał! Brutalnie nokautuje Novaka a Olę i Zimińskiego ohydnie obraża! Brygida i Remek zrobią wszystko dla ojca a Jolanta dla... jego milionów! Matka Brygidy podczas zabawy z wnuczką odkrywa ukryte w domu Klusków ogromne ilości gotówki. Jolanta jeszcze bardziej stara się przypodobać Bożydarowi... Tymczasem Brygida i Remek decydują, że zamieszkają z rodzicami na jakiś czas - muszą pilnować ojca, by się leczył i przestał pić! Jednak za chwilę wszystko staje na głowie.

"Na Wspólnej" - streszczenie odcinka 4206 (premiera 5 maja)

Monika w rozpaczy - Damian aresztowany za pedofilię! Cieślik spotyka Krupskiego, który radzi mu, żeby cieszył się wolnością - póki może. Tymczasem Monika dowiaduje się, że została usunięta z trójki klasowej. Ostro protestuje i dostaje wsparcie od mamy Fiony. Kowalska jest przy Monice, kiedy w mieszkaniu Cieślików pojawia się… policja! Damian zostaje aresztowany pod zarzutem pedofilii! Tadek dopada brata, a Kasia… Łukasza! Żbika dopada Tadeusz - bije brata na oślep zarzucając mu, że nastawia ich siostrę Marysię przeciw Kalinie! Tymczasem Kasia spotyka się z Łukaszem, na którego zastawiła zasadzkę. Mężczyzna - podając się za doradcę finansowego - chce wyłudzić od żony Żbika 100 tysięcy złotych. Kasia tylko na to czekała! Igor przegrywa z Sandrą a Julka się... upija! Igor dowiaduje się, że konkurencja podebrała im hitowy temat Sandry! Ta złośliwie przypomina, że ostrzegała przed tym. Smolny wkurzony - oznajmia, że następnym razem posłuchają Sandry! Tymczasem Julka zrywa z Kosmą. Idzie do Leona - na pocieszenie dostaje od niego alkohol.

