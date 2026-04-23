Pierwsze recenzje filmu "Michael" są TRAGICZNE! Produkcja o Jacksonie będzie porażką roku?

Pierwsze recenzje filmu "Michael"

Co piszą krytycy na temat filmu "Michael"? David Rooney z The Hollywood Reporter pisze: "Jeśli choć trochę tęsknisz za czasami, gdy jego piosenki były wszechobecne na listach przebojów, na imprezach i parkietach na całym świecie, film zapewni ciepłą falę nostalgicznej przyjemności". Pozytywnie wypowiada się także Melissa Ruggieri z USA Today: "Jaafar ma megawatowy uśmiech swojego zmarłego wujka, smukłą sylwetkę i rzęsy jak Bambi. Ale jego płynne ruchy taneczne - szczególnie w scenie, gdy uczy członków gangu kroków do teledysku "Beat It" - oraz spokojny sposób mówienia są dopracowane do perfekcji". Próżno jednak szukać więcej pozytywnych recenzji filmu.

"Michael" zmiażdżony na Rotten Tomatoes

Derek Smith ze Slant Magazine znajduje się wśród krytyków, którzy ocenili film negatywnie: "Film zamienia realia tragicznego i bardzo złożonego życia w ugrzeczniony, popcornowy spektakl". Podobnego zdania jest Tim Grierson z Screen International: "Poprzez unikanie jakichkolwiek sprzecznych spojrzeń na swojego bohatera, "Michael" wydaje się oderwany od rzeczywistości". David Fear z Rolling Stone także wystawia ocenę negatywną: "Przypomina ci się pierwszy raz, gdy usłyszałeś muzykę Jacksona… I przypomina ci się też, że te doświadczenia są skażone, nawet jeśli film robi wszystko, byś o tym nie myślał". Peter Bradshaw z brytyjskiego Guardiana również ocenia film negatywnie: "To frustrująco płytki i bezwładny obraz, przypominający rozrywkę z wycieczkowca, który nie potrafi pokazać, że Michael był ofiarą przemocy - brutalizowany przez ojca i pozbawiony dzieciństwa".

Średnia ocena na Rotten Tomatoes to aktualnie zaledwie 38/100! Premiera filmu w Polsce 24 kwietnia 2026.