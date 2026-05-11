"Na sygnale", odcinek 908. "Śmieszek" podkłada bombę w karetce! Sonia i Piotr w śmiertelnym niebezpieczeństwie

"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 908, który zostanie wyemitowany w trzecim tygodniu maja.

Na sygnale, odcinek 908 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 908. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Zespół doktora Góry tym razem odpowiada na wezwanie do wypadku na budowie i musi pomóc mężczyźnie, na którego spadła belka stropowa. Podczas reanimacji chorego ratownicy napotykają jednak na spore trudności - i w końcu odkrywają, że ranny był niedawno operowany. Z kolei Martyna z Basią trafiają na ofiarę pobicia - profesora, którego zaatakował doktorant. A po chwili okazuje się, że pomocy wymaga także agresor, który od kilku tygodni nie mógł spać i który w finale zostaje pacjentem doktora Vicka. Tymczasem "Śmieszek" nagle znów atakuje i uprzedza Sonię oraz Piotra, gdy ci są w karetce, że podłożył w ich aucie bombę, która wybuchnie, jeśli się zatrzymają.

"Na sygnale" odcinek 908 - premiera i emisja

908. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany we wtorek 19 maja 2026 roku, o godzinie 22:20, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 908. odcinka serialu "Na sygnale" opracował Dominik Gąsiorowski a w obsadzie znaleźli się: Tomasz Piątkowski, Adam Turczyk, Izydor Łobacz, Monika Mazur, Anna Wysocka - Jaworska, Hubert Jarczak, Dariusz Wieteska, Natalia Rewieńska i Lea Oleksiak.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).