"Na sygnale", odcinek 885. Kwarantanna w Leśnej Górze i problem z zakonnicą

"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 885, który zostanie wyemitowany w czwartym tygodniu kwietnia.

Na sygnale, odcinek 885 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 885. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Stacja w Leśnej Górze zostaje poddana kwarantannie wskutek podejrzenia skażenia wąglikiem. A Róża, Wiktor i Artur przez kilka godzin żyją w strachu o swoje życie. Bliscy ratowników szaleją za to z niepokoju, ale gdy napływają kolejne wezwania, nie przerywają pracy. Zespół doktora Vicka pomaga starszej zakonnicy, która zasłabła podczas modlitwy przez spadek poziomu insuliny i która ma w dodatku problemy neurologiczne.

"Na sygnale" odcinek 885 - premiera i emisja

885. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w poniedziałek 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:20, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 885. odcinka serialu "Na sygnale" opracował Kacper Szymon, a w obsadzie znaleźli się: Tomasz Piątkowski, Adrianna Jagiełło, Wojciech Kuliński, Hubert Jarczak, Lea Oleksiak i Justyna Sieniawska.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).