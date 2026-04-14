"Na sygnale", odcinek 886. Pacjent z nowotworem mózgu zakochuje się w Róży

"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 886, który zostanie wyemitowany w czwartym tygodniu kwietnia.

Na sygnale, odcinek 886 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 886. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Doktor Góra trafia na trudny przypadek: kobietę, która podczas zakupów zaczęła nagle w sklepie kaszleć krwią, ku przerażeniu personelu i pozostałych klientów. Zespół doktora Vicka tym razem jedzie do biblioteki - do młodego mężczyzny, który ma atak padaczki i który po odzyskaniu świadomości jest kompletnie oczarowany Różą. A po dotarciu do szpitala pacjent zaprasza ratowniczkę na randkę, ale wcześniej wyznaje, że cierpi na nowotwór mózgu. Z kolei w barze Kroplówka zjawia się nagle znana dziennikarka, a Zdzisio wspomina jej o "genialnym" Patryczku, który marzy o wycieczce do NASA... i który jest do tego śmiertelnie chory. Tymczasem policjantka Ula nadal prowadzi śledztwo w sprawie wandala Śmieszka i odkrywa, że Miłosz może być jednak z nim powiązany.

"Na sygnale" odcinek 886 - premiera i emisja

886. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany we wtorek 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 21:55, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 886. odcinka serialu "Na sygnale" opracował Marcin Wysocki, a w obsadzie znaleźli się: Tomasz Piątkowski, Hubert Jarczak, Adrianna Jagiełło, Jarosław Gruda, Małgorzata Tuszyńska, Franciszek Stupak i Wojciech Kuliński.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).