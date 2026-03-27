"Na sygnale", odcinek 876. Sonia wraca do bazy, a Róża wspomina ojca. Co czeka ratowników?

Co wydarzy się w kwietniowym odcinku "Na sygnale"?

Telewizyjna Dwójka od wielu lat przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów, emitując popularną produkcję o codziennej, heroicznej pracy ratowników medycznych. Widzowie z zapartym tchem śledzą pełne napięcia losy ulubionych bohaterów. Trzynasty sezon hitu nie zwalnia tempa i przygotował dla odbiorców kolejną dawkę telewizyjnych wrażeń. Poniżej zamieszczamy dokładne streszczenie wydarzeń z 876. odsłony serialu, zaplanowanej na początek kwietnia.

QUIZ. Kultowe polskie seriale. Dopasuj bohatera do tytułu. Tylko dla prawdziwych fanów Pytanie 1 z 15 Sąsiadem Ferdka Kiepskiego w serialu "Świat według Kiepskich" był m.in. pan Boczek. Jak miał na imię? Sylwester Arnold Marian Adrian Następne pytanie

Streszczenie 876. odcinka "Na sygnale". Zazdrość Basi i trudna interwencja Vicka

Decyzja Wiktora o ponownym przyjęciu Soni do stacji pogotowia wywoła spore zamieszanie, zwłaszcza że kobieta zasili skład Benia. Taki obrót spraw natychmiast wywoła ogromną zazdrość u Basi. Równolegle doktor Vick zmierzy się z pijanymi pacjentami – jeden z nich wyląduje pod policyjnym autem, a drugi będzie miał we krwi śmiertelną ilość promili. Te dramatyczne wydarzenia skłonią Różę do szczerej rozmowy z Beniem na temat jej bolesnej przeszłości i dorastania z ojcem zmagającym się z chorobą alkoholową. W międzyczasie podwładni doktora Góry pospieszą na ratunek duszącemu się mężczyźnie. Szybko wyjdzie na jaw, że za ten groźny stan odpowiada jego partner, aplikujący mu bez pozwolenia niebezpieczną metodę walki z chrapaniem. Prywatnie Artur zaangażuje Romka w poszukiwania tajemniczego "astronauty", który pisze z jego dzieckiem, co z kolei doprowadzi Zdzisia na skraj załamania nerwowego.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Na Wspólnej". Kasia zniszczy Darka? Oskarży go o znęcanie się

Data i godzina emisji 876. epizodu "Na sygnale" w TVP2

Fani produkcji nie będą musieli długo czekać na rozwój zapierających dech w piersiach wątków. Premierę 876. odcinka medycznej telenoweli zaplanowano na wtorek, 7 kwietnia 2026 roku. Najnowszą odsłonę perypetii ratowników będzie można obejrzeć punktualnie o godzinie 21:55 w programie drugim Telewizji Polskiej.

Twórcy i obsada najnowszego odcinka "Na sygnale"

Za warstwę tekstową i dialogi w tej części telewizyjnego hitu odpowiada scenarzysta Dominik Gąsiorowski. Przed kamerami ponownie zaprezentuje się plejada lubianych aktorów. Na ekranie wystąpią tacy artyści jak Wojciech Kuliński, Natalia Rewieńska oraz Hubert Jarczak. Obok nich pojawią się także Anna Wysocka-Jaworska, Adrianna Jagiełło, Tomasz Piątkowski, Izydor Łobacz, a także Jarosław Gruda.