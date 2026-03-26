"Na Wspólnej". Kasia zniszczy Darka? Oskarży go o znęcanie się

Kto ogląda "Na Wspólnej", ten wie, że twórcy potrafią mocno zamieszać w życiorysach głównych bohaterów. Tym razem na niezwykle ryzykowny krok zdecyduje się Kasia (Julia Chatys). Żbikowa postanowi ostatecznie zdemaskować psychopatyczną Kalinę (Katarzyna Gałązka). Jej... odważna strategia będzie opierać się na... oskarżeniu Darka o stosowanie przemocy domowej. Szczegóły odcinków 4190 i 4192 (emisja 8-9 kwietnia) prezentujemy w poniższych streszczeniach.

"Na Wspólnej" odcinek 4190 - streszczenie

Zupełnie inna tragedia dotknie Romana i Honoratę, którzy w wyniku pożaru całkowicie stracą swój ukochany pensjonat. Kobieta początkowo nie zdaje sobie sprawy ze skali zniszczeń i planuje prace remontowe, jednak ostatecznie załamuje się po usłyszeniu brutalnej prawdy od męża. W tych trudnych chwilach wsparciem wykazują się przyjaciele rodziny. Edward przekazuje pogorzelcom własne oszczędności ślubne, a Włodek proponuje im wspólne zamieszkanie. Równolegle szantażowana przez Łukasza Kalina desperacko organizuje kolejne środki finansowe na milczenie oprawcy. Właśnie wtedy Kasia rozpoczyna swoją wyrafinowaną grę i ze łzami w oczach skarży się teściowi, że Darek wpadł w furię i fizycznie ją zaatakował. Przejęty Andrzej bez wahania wierzy synowej i otacza ją opieką, co błyskawicznie uruchamia lawinę plotek. Wieczorem zaniepokojona Zakościelna kontaktuje się ze Żbikiem, natomiast sama Kalina dzwoni do Kasi. W redakcji Smolnego pojawia się nowa pracownica Sandra, którą prezes Gwiazda przedstawia jako swoją krewną i oddaje pod skrzydła Nowaka. Dziennikarka proponuje Igorowi wspólne wyjście na drinka, jednak mężczyzna odmawia ze względu na zaplanowane spotkanie z Anią. Z kolei młodziutka Julka udaje się na wydarzenie sportowe w towarzystwie Leona.

"Na Wspólnej" odcinek 4191 - streszczenie

Zgodnie z planem Kasi, Justyna decyduje się na szczerą konfrontację ze Żbikiem i wprost pyta go o akty agresji wobec partnerki. Darek zaprzecza oskarżeniom w tak mało przekonujący sposób, że Zakościelna całkowicie traci do niego zaufanie. Zdezorientowana Kalina daje się wciągnąć w pułapkę i proponuje, aby rzekoma ofiara przemocy została zaproszona do domu Zakościelnych. Żbikowa pojawia się na miejscu i perfekcyjnie odgrywa rolę zastraszonej kobiety, gdy nagle do pomieszczenia wkracza wściekły Darek. Niezwykle interesujące wydarzenia mają miejsce również w szpitalu, gdzie pacjentka oddziału neurologii, profesor Agier, niespodziewanie zakłada lekarski fartuch. Ceniona specjalistka udaje się na kardiochirurgię i fachowo bada pacjenta, u którego Hoffer z Nalepą wcześniej podejrzewali zawał serca. Krystyna stawia całkowicie inną diagnozę i traktuje doświadczonych lekarzy jak zupełnie początkujących studentów medycyny. Sporo problemów czeka także Szulców. Andżela ignoruje zakazy swojego narzeczonego i prosi Wojtka o kontynuację kursu na prawo jazdy, co doprowadza gangstera Misia do prawdziwej wściekłości. Tymczasem Żaneta poszukuje sposobu na nagłośnienie sprawy nękania Damiana oraz zniszczenia jego samochodu. Jej działania skutecznie blokuje senator Krupski, który rozpowiada wokół, że oskarżony o pedofilię Cieślik czuje się całkowicie bezkarny.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dramat u Hofferów w nowym odcinku "Na Wspólnej". Roman i Honorata stracą dorobek życia