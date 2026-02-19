"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 852, który zostanie wyemitowany w pierwszym tygodniu marca.

"Na sygnale" odcinek 852 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 852. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Na kolejnym dyżurze ekipa doktora Góry próbuje pomóc pacjentowi, który jest już znany ratownikom ze względu na swoją hipochondrię, ale tym razem ma prawdziwy, medyczny problem. Tymczasem Martyna trafia przypadkiem na wypadek drogowy i zauważa, że ofiara - ranna dziewczyna, która ma przy sobie pokaźną ilość gotówki - może być ofiarą oszusta. A Sylwia nadal wykorzystuje konflikt Alka z Nowym i sprytnie chłopakami manipuluje.

"Na sygnale" odcinek 852 - premiera i emisja

852. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w poniedziałek 2 marca 2026 roku, o godzinie 22:20, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 849. odcinka serialu "Na sygnale" opracował Dominik Gąsiorowski, a w obsadzie znaleźli się: Tomasz Piątkowski, Monika Mazur, Adam Turczyk, Kamil Wodka, Kamil Błoch, Paulina Zwierz, Anna Wysocka - Jaworska, Justyna Sieniawska i Hubert Jarczak.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).