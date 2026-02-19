M jak miłość, odcinek 1917: Paulina Lipska powraca! Była ukochana Andrzeja poprosi go o pomoc w rozwodzie

Powrót Pauliny Lipskiej do "M jak miłość"!

W 1917 odcinku "M jak miłość" Paulina Lipska skontaktuje się z Andrzejem, przedstawiając mu dramatyczną prośbę. Kobieta jest zdeterminowana, by zakończyć swoje małżeństwo i oczekuje, że to właśnie dawny ukochany poprowadzi jej sprawę. Budzyński zostanie wciągnięty w wir wydarzeń, których tłem będzie osobisty dramat dawnej znajomej.

Dawny romans Andrzeja

Warto przypomnieć, że postać kreowana przez Marię Wieczorek zadebiutowała w serialu w 2015 roku. Lipska pracowała wówczas jako nauczycielka plastyki i to właśnie w szkole zwróciła uwagę na problemy wychowawcze Ani, córki prawnika. Jej troska o dobro dziecka stała się fundamentem znajomości z ojcem dziewczynki. Niby niewinne rozmowy przerodziły się w gorące uczucie i romans.

Serialowa relacja tych dwojga, choć intensywna, nie przetrwała próby czasu i zakończyła się po kilku miesiącach. Co ciekawe, scenariusz fikcyjny przeniósł się do rzeczywistości. Aktorzy odgrywający te role, Krystian Wieczorek i Maria Wieczorek, prywatnie tworzą szczęśliwe małżeństwo.

Niebezpieczne powiązania małżonka Pauliny

Sprawa rozwodowa nie będzie rutynowym zleceniem dla kancelarii w 1917 odcinku "M jak miłość". Szybko wyjdzie na jaw, że życiowym partnerem klientki jest Igor Jabłoński, w rolę którego wciela się Marcin Piętowski. Mężczyzna ma kryminalną przeszłość i jest znany z brutalnych ataków na Kamila Gryca. Przyjmując sprawę Pauliny, Andrzej automatycznie wejdzie na wojenną ścieżkę z bezwzględnym bandytą. Czy zaryzykuje dla byłej ukochanej? Wiele wskazuje na to, że tak!

Marcowe odcinki przyniosą odświeżenie dawnych emocji, ale w cieniu poważnego zagrożenia. Widzowie będą śledzić konfrontację prawnika z Jabłońskim oraz wpływ powrotu "eks" na obecne życie mecenasa. Pozostaje pytanie, jak na ponowne pojawienie się rywalki zareaguje Magda Budzyńska.

