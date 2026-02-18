Kolejny turecki serial podbija Netflixa. Będzie 2. sezon "Muzeum niewinności"?

"Muzeum niewinności" to z założenia turecki serial z nieco większymi ambicjami (a już z pewnością większymi niż "Panna młoda", "Dziedzictwo" czy inna "Miłość i nadzieja"), fabułę oparto bowiem na powieści Orhana Pamuka o tym samym tytule. Pamuk to ceniony turecki autor, w 2006 roku nagrodzony literacką Nagrodą Nobla.

"Muzeum niewinności" - Polacy masowo oglądają turecki serial w Netflixie

Choć w polskim Netflixie królują obecnie "Ołowiane dzieci", a drugie miejsce okupuje "1883" ze świata "Yellowstone", "Muzeum niewinności" radzi sobie coraz lepiej i zamyka podium najchętniej oglądanych seriali w naszym kraju.

"Muzeum niewinności" - o czym opowiada serial?

W trakcie seansu śledzimy burzliwą historię Kemala, pochodzącego z zamożnej stambulskiej rodziny, i jego ubogiej, dalekiej kuzynki Füsun, od lat 70. XX wieku. Targany uczuciami Kemal jest gotów na wszystko dla miłości i zaczyna zbierać przedmioty należące do ukochanej: kolczyki, spinki do włosów… a nawet wyrzucone niedopałki papierosów. Czym bowiem jest miłość? Obsesją, przypadłością, wypadkiem, który wykoleja nasze życie z torów? Czy może cudownym i niewinnym szczęściem? W obsadzie znaleźli się m.in.:

Selahattin Paşalı jako Kemal,

Eylül Kandemir jako Füsun,

Oya Unustası jako Sibil,

Tilbe Saran jako Vecihe,

Bülent Emin jako Yarar Mümtaz.

"Muzeum niewinności" - 2. sezon powstanie?

Na obecną chwilę Netflix nie ogłosił, czy "Muzeum niewinności" doczeka się 2. sezonu, śmiało możemy jednak założyć, że tak się nie stanie. Turecka produkcja sygnowana jest jako miniserial, a na dodatek stanowi adaptację książki, której fabuła została już wyczerpana. W ramach pocieszenia mogę wam tylko napisać, że jeśli "Muzeum niewinności" utrzyma dobrą passę i przyciągnie odpowiednio liczne grono widzów, Netflix może zdecydować się na adaptację innych książek Orhana Pamuka.