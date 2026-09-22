W poprzednim odcinku Tretter zajął się roczną dziewczynką pozostawioną w oknie życia. Policja nadal szukała małej Niny i chciała przesłuchać starszą kobietę, której Blanka pomogła w parku. Stan pacjentki nagle się jednak pogorszył. Mario zaczął podejrzewać, że porwanie córki jest zemstą mafii, więc pojechał do więzienia porozmawiać z Sergiem. Doktor Malewicz spotkała się z prokuratorem Grecem w sprawie możliwego aktu oskarżenia wobec doktora Dobrego. Gdy dowiedziała się, że sama została posądzona o naruszenie nietykalności i uszkodzenie ciała, a potem niespodziewanie spotkała Jakuba w prokuraturze, nie kryła zaskoczenia.

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

„Na dobre i na złe” odcinek 999 - streszczenie

Do Leśnej Góry trafią ofiary wypadku motocyklowego. Dziewczyna będzie miała ciężkie urazy miednicy i pękniętą tętnicę biodrową, a chłopak uszkodzoną aortę. Oboje przejdą kolejne operacje, a Falkowicz i Wilczewski zrobią wszystko, by ich uratować. Profesora coraz bardziej niepokoi też związek Matyldy z ratownikiem Darkiem. Postanowi otwarcie porozmawiać z partnerem córki, ale po tym spotkaniu wpadnie w panikę. Falkowicz zacznie podejrzewać, że Matylda może być w ciąży. Blanka, załamana zniknięciem Niny, wbrew zaleceniom policji nagłośni sprawę. Wkrótce Mario odbierze telefon od nieznajomego, który poda się za porywacza i zażąda wysokiego okupu.

„Na dobre i na złe” odcinek 999 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

999. odcinek „Na dobre i na złe” zostanie wyemitowany 30 września 2026 roku w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:50. To wtedy do Leśnej Góry trafią ofiary groźnego wypadku motocyklowego. Falkowicz i Wilczewski staną do walki o życie pacjentów.

„Na dobre i na złe” - opis serialu i obsada

„Na dobre i na złe” to polski serial medyczno-obyczajowy, emitowany w TVP2 od 1999 roku. Jego akcja rozgrywa się w szpitalu w Leśnej Górze, gdzie lekarze, pielęgniarki i ratownicy każdego dnia walczą o zdrowie pacjentów. Medyczne dramaty przeplatają się tu z prywatnymi relacjami, rodzinnymi konfliktami i trudnymi decyzjami. Bohaterowie muszą mierzyć się z presją czasu, zawodową odpowiedzialnością oraz konsekwencjami własnych błędów. W serialu grają m.in.:

Michał Żebrowski jako profesor Andrzej Falkowicz

Mateusz Janicki jako Michał Wilczewski

Pola Gonciarz jako Blanka Milewska

Amelia Czaja jako Matylda Smuda

Aleksandra Grabowska jako Gloria Krasucka

Tomasz Ciachorowski jako Maksymilian Beger

Emilia Komarnicka-Klynstra jako Agata Woźnicka

Aleksandra Hamkało jako Julia Burska

Piotr Głowacki jako Artur Bart

Piotr Garlicki jako Stefan Tretter

Katarzyna Skrzynecka jako Alina Fisher

Marcin Zacharzewski jako Borys Jakubek

Marcin Urbanke jako Tadeusz Borucki

Filip Bobek jako Marcin Molenda

Paulina Gałązka jako Dominika Grec

Mateusz Damięcki jako Krzysztof Radwan