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W poprzednim odcinku Tretter zajął się roczną dziewczynką pozostawioną w oknie życia. Policja nadal szukała małej Niny i chciała przesłuchać starszą kobietę, której Blanka pomogła w parku. Stan pacjentki nagle się jednak pogorszył. Mario zaczął podejrzewać, że porwanie córki jest zemstą mafii, więc pojechał do więzienia porozmawiać z Sergiem. Doktor Malewicz spotkała się z prokuratorem Grecem w sprawie możliwego aktu oskarżenia wobec doktora Dobrego. Gdy dowiedziała się, że sama została posądzona o naruszenie nietykalności i uszkodzenie ciała, a potem niespodziewanie spotkała Jakuba w prokuraturze, nie kryła zaskoczenia.
„Na dobre i na złe” odcinek 999 - streszczenie
Do Leśnej Góry trafią ofiary wypadku motocyklowego. Dziewczyna będzie miała ciężkie urazy miednicy i pękniętą tętnicę biodrową, a chłopak uszkodzoną aortę. Oboje przejdą kolejne operacje, a Falkowicz i Wilczewski zrobią wszystko, by ich uratować. Profesora coraz bardziej niepokoi też związek Matyldy z ratownikiem Darkiem. Postanowi otwarcie porozmawiać z partnerem córki, ale po tym spotkaniu wpadnie w panikę. Falkowicz zacznie podejrzewać, że Matylda może być w ciąży. Blanka, załamana zniknięciem Niny, wbrew zaleceniom policji nagłośni sprawę. Wkrótce Mario odbierze telefon od nieznajomego, który poda się za porywacza i zażąda wysokiego okupu.
„Na dobre i na złe” odcinek 999 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
999. odcinek „Na dobre i na złe” zostanie wyemitowany 30 września 2026 roku w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:50. To wtedy do Leśnej Góry trafią ofiary groźnego wypadku motocyklowego. Falkowicz i Wilczewski staną do walki o życie pacjentów.
„Na dobre i na złe” - opis serialu i obsada
„Na dobre i na złe” to polski serial medyczno-obyczajowy, emitowany w TVP2 od 1999 roku. Jego akcja rozgrywa się w szpitalu w Leśnej Górze, gdzie lekarze, pielęgniarki i ratownicy każdego dnia walczą o zdrowie pacjentów. Medyczne dramaty przeplatają się tu z prywatnymi relacjami, rodzinnymi konfliktami i trudnymi decyzjami. Bohaterowie muszą mierzyć się z presją czasu, zawodową odpowiedzialnością oraz konsekwencjami własnych błędów. W serialu grają m.in.:
- Michał Żebrowski jako profesor Andrzej Falkowicz
- Mateusz Janicki jako Michał Wilczewski
- Pola Gonciarz jako Blanka Milewska
- Amelia Czaja jako Matylda Smuda
- Aleksandra Grabowska jako Gloria Krasucka
- Tomasz Ciachorowski jako Maksymilian Beger
- Emilia Komarnicka-Klynstra jako Agata Woźnicka
- Aleksandra Hamkało jako Julia Burska
- Piotr Głowacki jako Artur Bart
- Piotr Garlicki jako Stefan Tretter
- Katarzyna Skrzynecka jako Alina Fisher
- Marcin Zacharzewski jako Borys Jakubek
- Marcin Urbanke jako Tadeusz Borucki
- Filip Bobek jako Marcin Molenda
- Paulina Gałązka jako Dominika Grec
- Mateusz Damięcki jako Krzysztof Radwan