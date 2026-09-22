"Felicita": streszczenie odcinka 11

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-22 7:58

W 11. odcinku serialu „Felicita” Giulia, Nico i Marco dotrą do Warszawy. Spotkanie Giuli z Zośką znów otworzy temat, który od dawna nie daje Zośce spokoju. Tymczasem Oliwia zacznie uważniej przyglądać się zachowaniu Davide.

Zośka i Marco w uścisku podczas tańca. O streszczeniu 11. odcinka serialu Felicita przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Zośka uznała noc z Wiktorem za symboliczne oczyszczenie. Wciąż próbowała rozwikłać tajemnicę domu i przelewów trafiających do Giulii. Stella i Francesca martwiły się o Marco po jego rozwodzie. Mężczyzna zaoferował Zośce pomoc, a później wpadł na pomysł, by Giulia przyjechała z Nico do Warszawy. Chłopiec mógłby wreszcie poznać swoich polskich dziadków.

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„Felicita” odcinek 11 - streszczenie

Giulia, Nico i Marco dotrą do Warszawy. Zośka znów stanie twarzą w twarz z Giulią, a jej słowa zdają się potwierdzać najgorsze obawy Polki. Oliwia zauważy też, że Davide zachowuje się coraz bardziej niepokojąco. Zacznie podejrzewać, że chłopak zmaga się z poważnymi problemami. Tymczasem Stella i Francesca znajdą w Polignano sposób, by dyskretnie sprawdzić, co dzieje się ze zdrowiem Marco.

„Felicita” odcinek 11 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

11. odcinek serialu „Felicita” zostanie wyemitowany 30 września 2026 roku na antenie TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 20:30. Tego wieczoru Giulia, Nico i Marco dotrą do Warszawy.

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„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinnych sekretach, miłości i szukaniu szczęścia po życiowym wstrząsie. Zośka, psycholożka z Warszawy, po tragicznej śmierci męża Kamila próbuje ułożyć życie sobie i nastoletniej córce Oliwii. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii. Na miejscu matka i córka odkrywają, że Kamil prowadził we Włoszech drugie życie. To także opowieść o żałobie, przebaczeniu i próbie rozpoczęcia wszystkiego od nowa. W serialu występują:

  • Laura Breszka jako Zośka
  • Klementyna Karnkowska jako Oliwia
  • Dawid Ogrodnik jako Kamil
  • Oriana Celentano jako Giulia
  • Alessandro Parrello jako Marco
  • Francesco Petit jako Davide
  • Monika Mariotti jako Francesca
  • Jan Arlotti jako Enzo
  • Anna Dereszowska jako Ewka
  • Dominika Bednarczyk
  • Radosław Krzyżowski
  • Anna Moskal
  • Piotr Polk
  • Eugenio Ricciardi
  • Alessandro Bressanello
Felicita: odcinki 10-12
Galeria zdjęć 9

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