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W poprzednim odcinku Zośka uznała noc z Wiktorem za symboliczne oczyszczenie. Wciąż próbowała rozwikłać tajemnicę domu i przelewów trafiających do Giulii. Stella i Francesca martwiły się o Marco po jego rozwodzie. Mężczyzna zaoferował Zośce pomoc, a później wpadł na pomysł, by Giulia przyjechała z Nico do Warszawy. Chłopiec mógłby wreszcie poznać swoich polskich dziadków.
„Felicita” odcinek 11 - streszczenie
Giulia, Nico i Marco dotrą do Warszawy. Zośka znów stanie twarzą w twarz z Giulią, a jej słowa zdają się potwierdzać najgorsze obawy Polki. Oliwia zauważy też, że Davide zachowuje się coraz bardziej niepokojąco. Zacznie podejrzewać, że chłopak zmaga się z poważnymi problemami. Tymczasem Stella i Francesca znajdą w Polignano sposób, by dyskretnie sprawdzić, co dzieje się ze zdrowiem Marco.
„Felicita” odcinek 11 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
11. odcinek serialu „Felicita” zostanie wyemitowany 30 września 2026 roku na antenie TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 20:30. Tego wieczoru Giulia, Nico i Marco dotrą do Warszawy.
„Felicita” - opis serialu i obsada
„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinnych sekretach, miłości i szukaniu szczęścia po życiowym wstrząsie. Zośka, psycholożka z Warszawy, po tragicznej śmierci męża Kamila próbuje ułożyć życie sobie i nastoletniej córce Oliwii. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii. Na miejscu matka i córka odkrywają, że Kamil prowadził we Włoszech drugie życie. To także opowieść o żałobie, przebaczeniu i próbie rozpoczęcia wszystkiego od nowa. W serialu występują:
- Laura Breszka jako Zośka
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia
- Dawid Ogrodnik jako Kamil
- Oriana Celentano jako Giulia
- Alessandro Parrello jako Marco
- Francesco Petit jako Davide
- Monika Mariotti jako Francesca
- Jan Arlotti jako Enzo
- Anna Dereszowska jako Ewka
- Dominika Bednarczyk
- Radosław Krzyżowski
- Anna Moskal
- Piotr Polk
- Eugenio Ricciardi
- Alessandro Bressanello