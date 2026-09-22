W poprzednim odcinku Zośka uznała noc z Wiktorem za symboliczne oczyszczenie. Wciąż próbowała rozwikłać tajemnicę domu i przelewów trafiających do Giulii. Stella i Francesca martwiły się o Marco po jego rozwodzie. Mężczyzna zaoferował Zośce pomoc, a później wpadł na pomysł, by Giulia przyjechała z Nico do Warszawy. Chłopiec mógłby wreszcie poznać swoich polskich dziadków.

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„Felicita” odcinek 11 - streszczenie

Giulia, Nico i Marco dotrą do Warszawy. Zośka znów stanie twarzą w twarz z Giulią, a jej słowa zdają się potwierdzać najgorsze obawy Polki. Oliwia zauważy też, że Davide zachowuje się coraz bardziej niepokojąco. Zacznie podejrzewać, że chłopak zmaga się z poważnymi problemami. Tymczasem Stella i Francesca znajdą w Polignano sposób, by dyskretnie sprawdzić, co dzieje się ze zdrowiem Marco.

„Felicita” odcinek 11 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

11. odcinek serialu „Felicita” zostanie wyemitowany 30 września 2026 roku na antenie TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 20:30. Tego wieczoru Giulia, Nico i Marco dotrą do Warszawy.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinnych sekretach, miłości i szukaniu szczęścia po życiowym wstrząsie. Zośka, psycholożka z Warszawy, po tragicznej śmierci męża Kamila próbuje ułożyć życie sobie i nastoletniej córce Oliwii. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii. Na miejscu matka i córka odkrywają, że Kamil prowadził we Włoszech drugie życie. To także opowieść o żałobie, przebaczeniu i próbie rozpoczęcia wszystkiego od nowa. W serialu występują:

Laura Breszka jako Zośka

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Oriana Celentano jako Giulia

Alessandro Parrello jako Marco

Francesco Petit jako Davide

Monika Mariotti jako Francesca

Jan Arlotti jako Enzo

Anna Dereszowska jako Ewka

Dominika Bednarczyk

Radosław Krzyżowski

Anna Moskal

Piotr Polk

Eugenio Ricciardi

Alessandro Bressanello