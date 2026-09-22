W poprzednim odcinku Aldona i Borys próbowali ustalić, jak wysokie zadośćuczynienie powinni wypłacić panu Bogumiłowi. Mężczyzna był jednak coraz bardziej natarczywy, a w ich sklepie urządził awanturę. Grzelakowie po raz kolejny poprosili więc Natalię o pomoc. Aleks nie wiedział o problemach w rodzinie i liczył na drogi prezent urodzinowy. Ania namawiała Brodę, by poszukał nowej partnerki z pomocą sztucznej inteligencji. Karolina i Bruno cieszyli się z publikacji o swoim ślubie, które poprawiły wizerunek hotelu. Amelia nie podzielała ich radości i wyznała Basi, że zawiodła ją postawa syna. Tymczasem Weronika nadal prowadziła śledztwo w sprawie dilera działającego w hotelu.

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„Barwy szczęścia” odcinek 3409 - streszczenie

Zaangażowanie Mariusza w pomoc Jance będzie coraz bardziej irytować Kasię. Przez to mężczyzna zaniedba dom i codzienne obowiązki. Kasia będzie też musiała zmierzyć się z kolejnym problemem wychowawczym, bo Ksawery odmówi pójścia na konsultację psychiatryczną. Aldona zacznie podejrzewać, że to pan Bogumił stoi za internetowym hejtem wymierzonym w sklep Grzelaków. Afera z trującymi grzybami dotkliwie odbije się na małżeństwie, które zacznie tracić stałych klientów. Romeo ułoży plan, dzięki któremu będzie chciał opanować kryzys. Hubert nabierze za to pewności, że Lucyna nie była z nim szczera. Mimo stanowczego sprzeciwu Asi postanowi w tajemnicy przeszukać jej sypialnię.

„Barwy szczęścia” odcinek 3409 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3409. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 30 września 2026 roku w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:05. Tego wieczoru mieszkańcy Zacisznej znów będą musieli zmierzyć się z trudnymi sprawami.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami, zawodowymi kryzysami i trudnymi decyzjami. Losy kilku pokoleń nieustannie się przeplatają, a relacje sąsiadów, rodzin i przyjaciół często zmieniają ich życie. W serialu grają m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak