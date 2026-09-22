Spis treści
W poprzednim odcinku Aldona i Borys próbowali ustalić, jak wysokie zadośćuczynienie powinni wypłacić panu Bogumiłowi. Mężczyzna był jednak coraz bardziej natarczywy, a w ich sklepie urządził awanturę. Grzelakowie po raz kolejny poprosili więc Natalię o pomoc. Aleks nie wiedział o problemach w rodzinie i liczył na drogi prezent urodzinowy. Ania namawiała Brodę, by poszukał nowej partnerki z pomocą sztucznej inteligencji. Karolina i Bruno cieszyli się z publikacji o swoim ślubie, które poprawiły wizerunek hotelu. Amelia nie podzielała ich radości i wyznała Basi, że zawiodła ją postawa syna. Tymczasem Weronika nadal prowadziła śledztwo w sprawie dilera działającego w hotelu.
„Barwy szczęścia” odcinek 3409 - streszczenie
Zaangażowanie Mariusza w pomoc Jance będzie coraz bardziej irytować Kasię. Przez to mężczyzna zaniedba dom i codzienne obowiązki. Kasia będzie też musiała zmierzyć się z kolejnym problemem wychowawczym, bo Ksawery odmówi pójścia na konsultację psychiatryczną. Aldona zacznie podejrzewać, że to pan Bogumił stoi za internetowym hejtem wymierzonym w sklep Grzelaków. Afera z trującymi grzybami dotkliwie odbije się na małżeństwie, które zacznie tracić stałych klientów. Romeo ułoży plan, dzięki któremu będzie chciał opanować kryzys. Hubert nabierze za to pewności, że Lucyna nie była z nim szczera. Mimo stanowczego sprzeciwu Asi postanowi w tajemnicy przeszukać jej sypialnię.
„Barwy szczęścia” odcinek 3409 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3409. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 30 września 2026 roku w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:05. Tego wieczoru mieszkańcy Zacisznej znów będą musieli zmierzyć się z trudnymi sprawami.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami, zawodowymi kryzysami i trudnymi decyzjami. Losy kilku pokoleń nieustannie się przeplatają, a relacje sąsiadów, rodzin i przyjaciół często zmieniają ich życie. W serialu grają m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak