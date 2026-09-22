"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3409

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-22 7:55

W 3409. odcinku „Barw szczęścia” Hubert nabierze pewności, że Lucyna coś przed nim ukrywa. Postanowi zajrzeć do jej sypialni, choć Asia stanowczo sprzeciwi się temu pomysłowi. Czy Hubert zaryzykuje konflikt z Asią, by poznać prawdę?

Hubert Pyrka rozmawia ze zdenerwowaną Asią. O napięciach w serialu Barwy szczęścia przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: TVP VOD / Materiały prasowe/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Aldona i Borys próbowali ustalić, jak wysokie zadośćuczynienie powinni wypłacić panu Bogumiłowi. Mężczyzna był jednak coraz bardziej natarczywy, a w ich sklepie urządził awanturę. Grzelakowie po raz kolejny poprosili więc Natalię o pomoc. Aleks nie wiedział o problemach w rodzinie i liczył na drogi prezent urodzinowy. Ania namawiała Brodę, by poszukał nowej partnerki z pomocą sztucznej inteligencji. Karolina i Bruno cieszyli się z publikacji o swoim ślubie, które poprawiły wizerunek hotelu. Amelia nie podzielała ich radości i wyznała Basi, że zawiodła ją postawa syna. Tymczasem Weronika nadal prowadziła śledztwo w sprawie dilera działającego w hotelu.

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„Barwy szczęścia” odcinek 3409 - streszczenie

Zaangażowanie Mariusza w pomoc Jance będzie coraz bardziej irytować Kasię. Przez to mężczyzna zaniedba dom i codzienne obowiązki. Kasia będzie też musiała zmierzyć się z kolejnym problemem wychowawczym, bo Ksawery odmówi pójścia na konsultację psychiatryczną. Aldona zacznie podejrzewać, że to pan Bogumił stoi za internetowym hejtem wymierzonym w sklep Grzelaków. Afera z trującymi grzybami dotkliwie odbije się na małżeństwie, które zacznie tracić stałych klientów. Romeo ułoży plan, dzięki któremu będzie chciał opanować kryzys. Hubert nabierze za to pewności, że Lucyna nie była z nim szczera. Mimo stanowczego sprzeciwu Asi postanowi w tajemnicy przeszukać jej sypialnię.

„Barwy szczęścia” odcinek 3409 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3409. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 30 września 2026 roku w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:05. Tego wieczoru mieszkańcy Zacisznej znów będą musieli zmierzyć się z trudnymi sprawami.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami, zawodowymi kryzysami i trudnymi decyzjami. Losy kilku pokoleń nieustannie się przeplatają, a relacje sąsiadów, rodzin i przyjaciół często zmieniają ich życie. W serialu grają m.in.:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Barwy szczęścia: odcinki 3407-3411
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