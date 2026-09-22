W poprzednim odcinku Lolita wróciła na Akacjową, a Antonito chciał pobyć z nią sam na sam. Jej koleżanki zamierzały jednak opowiedzieć jej, co wydarzyło się podczas jej nieobecności. Na przyjęciu u doktora Higinia Rosina tak przestraszyła się obecności Marii, że postanowiła wrócić do domu i więcej z niego nie wychodzić. Felipe chciał powierzyć zarządzanie majątkiem Lucii jej wujowi, Joaquinowi. Jak potoczą się dalsze losy mieszkańców Akacjowej?

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„Akacjowa 38” odcinek 966 - streszczenie

Ksiądz Telmo dowie się od przeora, że Lucia odziedziczyła po markizie kolekcję sztuki sakralnej. Arystokrata wcześniej obiecał te zbiory kościołowi. Przeor będzie naciskał na Telma, by przekonał Lucię do przekazania kolekcji Zakonowi Chrystusa Leżącego. Tymczasem w mieście pojawią się plakaty ośmieszające Servanda. Zaniepokojona Lolita postanowi zerwać je wszystkie, zanim Servando je zobaczy.

„Akacjowa 38” odcinek 966 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

966. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września 2026 roku, na antenie TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 18:40. Telmo spróbuje przekonać Lucię, by przekazała odziedziczoną kolekcję Zakonowi Chrystusa Leżącego. Lolita z kolei będzie chciała ukryć przed Servandem ośmieszające go plakaty.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy, zamieszkanej przez rodziny z różnych klas społecznych. Każdy z lokatorów skrywa własne sekrety i marzenia. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela