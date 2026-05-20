"Na dobre i na złe": streszczenie odcinka 995

Szpital w Leśnej Górze od lat nie przestaje zaskakiwać swoimi zawiłymi historiami, a ostatni odcinek serialu "Na dobre i na złe" pokazał, jak cienka jest granica między zawodowym obowiązkiem a osobistym dramatem. Doktor Homolka podjął się tam ratowania ciężarnej pacjentki, u której nienarodzonego dziecka wykryto niebezpiecznie rosnącego guza kręgosłupa. Sytuację rodzinną mocno utrudniło zniknięcie starszej kobiety z demencją, która oddaliła się ze szpitala tuż po niefortunnym wypadku. W tym samym czasie Maria zajęła się chorą z niepokojącymi obrażeniami sugerującymi agresywne zachowania jej męża, a Oliwia usiłowała porozmawiać z doktor Malewicz, podejrzewając, że ona również doświadcza przemocy. Dla równowagi profesor Falkowicz odkrył zabawną aplikację diagnostyczną, w której bez jego wiedzy wykorzystano jego własny głos. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku tego medycznego hitu?

Zagraniczne role Piotra Adamczyka. Nie tylko Marvel!| To się kręci

"Na dobre i na złe" odc. 995 - streszczenie

Do szpitala w Leśnej Górze trafia młody chłopak po próbie samobójczej, którego w ostatniej chwili odnalazła i uratowała jego współlokatorka. Sytuacja staje się krytyczna, gdy stan pacjenta gwałtownie się pogarsza, co zmusza Julkę i doktora Jakubka do podjęcia natychmiastowej walki o jego życie. W tym samym czasie Gloria i Beger muszą opanować niebezpieczne powikłanie u swojej pacjentki, u której po wszczepieniu bajpasów doszło do powstania zakrzepu w stencie. Wątek Marii znajduje swoją kontynuację na komendzie, gdzie kobieta decyduje się w końcu zgłosić gwałt. Na oddziale dochodzi również do nieoczekiwanego spotkania, ponieważ Dobrego odwiedza żona, Dorota. Po zakończonym dyżurze Blanka znajduje czas na rozmowę z zaprzyjaźnioną pacjentką, Zuzą, a do placówki powraca prawnik Maciej, który wcześniej wzbudził zainteresowanie pielęgniarki Majki.

"Na dobre i na złe" odc. 995 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani medycznych perypetii z Leśnej Góry nie będą musieli długo czekać na rozwinięcie rozpoczętych wątków fabularnych. Produkcja jest regularnie emitowana na antenie telewizji publicznej, przyciągając przed ekrany osoby zainteresowane losami personelu medycznego. Warto zarezerwować sobie czas w wieczornym paśmie, aby na bieżąco śledzić zmagania lekarzy z nowymi przypadkami i ich prywatne dylematy. Najnowszy epizod zostanie pokazany widzom w ostatnim tygodniu maja. "Na dobre i na złe" w odcinku 995 będzie można obejrzeć 27 maja 2026 o godzinie 20:55 w TVP2.

"Na dobre i na złe" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial od lat gości w polskich domach, pokazując, że praca w szpitalu to nie tylko białe kitle, ale przede wszystkim trudne życiowe wybory. Historie z Leśnej Góry potrafią zaciekawić zarówno skomplikowanymi przypadkami medycznymi, jak i relacjami między pracownikami placówki. Scenarzyści dbają o to, by każda postać miała swoją unikalną ścieżkę, co sprawia, że opowieść pozostaje angażująca mimo upływu czasu. To idealna propozycja dla każdego, kto szuka w telewizji połączenia dramatu z codziennymi problemami, z którymi każdy może się utożsamić. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Tomasz Ciachorowski (jako kardiochirurg Maksymilian Beger)

Aldona Jankowska (jako Wanda)

Aleksandra Grabowska (jako doktor Gloria Krasucka)

Katarzyna Skrzynecka (jako doktor Alina Fisher)

Mateusz Damięcki (jako ordynator oddziału ginekologii Krzysztof Radwan)

Mateusz Janicki (jako Rafał)

Michał Żebrowski (jako prof. Andrzej Falkowicz)

Piotr Garlicki (jako doktor Stefan Tretter)

Pola Gonciarz (jako Blanka Consalida)