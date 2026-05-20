"Gliniarze": streszczenie odcinka 1213

Ostatnie wydarzenia w serialu "Gliniarze" przyniosły kolejną mroczną zagadkę, która postawiła warszawskich detektywów w stan pełnej gotowości. Olgierd i Krzysiek zajęli się sprawą tragicznej śmierci mężczyzny, który został śmiertelnie postrzelony na jednym z osiedli. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania strzelca uciekającego z miejsca zdarzenia samochodem, próbując odtworzyć przebieg tego brutalnego ataku. W toku działań wyszło na jaw, że ofiara toczyła zawziętą batalię sądową z byłą żoną o opiekę nad synem, co stało się głównym motywem badanym przez policję. Śledczy musieli rzetelnie zweryfikować ten rodzinny ślad, chociaż alibi głównego podejrzanego mocno skomplikowało całe dochodzenie. Pora zatem przekonać się, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

"Gliniarze" odc. 1213 - streszczenie

Do willi należącej do znanego adwokata włamuje się nieznana osoba, która porywa jego półtorarocznego syna. Olga i Adam bezzwłocznie rozpoczynają poszukiwania dziecka, starając się jak najszybciej zabezpieczyć wszelkie ślady mogące doprowadzić ich do sprawcy. Sytuacja staje się jeszcze trudniejsza, gdy porywacz wysyła rodzicom nagranie wideo z konkretnym żądaniem okupu. Detektywi sprawdzają kilka różnych tropów, próbując ustalić, kto mógł mieć interes w tak brutalnym ataku na rodzinę prawnika. W trakcie prowadzonego śledztwa wychodzi na jaw, że rodzice porwanego chłopca skrywają pewną tajemnicę, która utrudnia sprawne prowadzenie działań.

"Gliniarze" odc. 1213 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli chcecie sprawdzić, jak detektywi poradzą sobie z zagadką porwania w luksusowej willi, warto zarezerwować czas na popołudniowy seans. Najnowsze przygody warszawskich funkcjonariuszy są emitowane na antenie głównej stacji Polsat. Produkcja ta od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem osób lubiących szybkie zwroty akcji. Odcinek 1213 serialu "Gliniarze" będzie można obejrzeć 27 maja 2026 roku o godzinie 17:00 w telewizji Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

Serial kryminalny "Gliniarze" to codzienna dawka mocnych historii prosto z ulic Warszawy, gdzie policyjne zespoły walczą z brutalną przestępczością. Każdy odcinek to osobna opowieść o pracy śledczych, którzy muszą wykazać się dużą inteligencją i sprytem, aby schwytać niebezpiecznych sprawców. Fabuła skupia się na realiach pracy najtwardszych policjantów, którzy w codziennej służbie stykają się z najmroczniejszymi obliczami miasta. To propozycja dla każdego, kto lubi podglądać metody pracy detektywistycznej i kibicować stróżom prawa w ich misji. W serialu występują m.in.:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)