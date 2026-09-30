"Na dobre i na złe". Przełomowy ślad w sprawie porwania Niny. Blanka rzuci się na naciągacza!

Gdzie podziewa się porywaczka? Policja błądzi w 999. odcinku "Na dobre i na złe"

Mijają kolejne dni od zniknięcia Niny w 999. odsłonie "Na dobre i na złe", a funkcjonariusze wciąż tkwią w martwym punkcie. Co gorsza, niestabilna emocjonalnie Zuza, która udaje przyjaciółkę Blanki i odpowiada za porwanie dziecka z parku, w ogóle nie figuruje na liście podejrzanych. Jako że była pacjentka Milewskiej zerwała z nią kontakt i nie zjawia się już pod szpitalem, nikt z otoczenia nie bierze jej pod uwagę jako sprawczyni dramatu.

W 999. epizodzie "Na dobre i na złe" zrozpaczona Blanka zignoruje policyjne procedury i zdecyduje się na radykalne kroki. Młoda matka przeforsuje pomysł nagłośnienia sprawy, tłumacząc mężowi, że śledczy działają zbyt wolno i muszą sami ratować córkę.

- Gdyby od razu uruchomili Child Alert, to może by ją znaleźli! I tak za długo czekałam... Muszę coś zrobić, bo zwariuję! Porozwieszam plakaty, napiszę ogłoszenie w social mediach, zgłoszę się do fundacji...

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Rozpacz rodziców zostanie bezwzględnie wykorzystana przez oszusta, który w 999. odcinku "Na dobre i na złe" zażąda 200 tysięcy złotych za uwolnienie dziewczynki. Mario bez wahania załatwi gotówkę i wyruszy na spotkanie. Kiedy rzekomy porywacz pojawi się po pieniądze, zdeterminowany ojciec rzuci się na niego z pięściami, ryzykując własne życie.

Funkcjonariusz Radek Biegun doprowadzi poturbowanego naciągacza do placówki w Leśnej Górze. Tam, w 999. odcinku "Na dobre i na złe", Blanka wpadnie w furię i zażąda od niego informacji o miejscu pobytu Niny.

- Nic nie wiesz, gdzie ona jest? Nie masz pojęcia? - powie zapłakana Blanka

Biegun natychmiast przewiezie mężczyznę na komisariat, by przesłuchać oszusta w tej sprawie.

Przełom w śledztwie? Blanka zobaczy nagranie z córką w 999. odcinku "Na dobre i na złe"

Pod koniec 999. epizodu "Na dobre i na złe" funkcjonariuszka Dorota zaprezentuje Blance zabezpieczone nagranie ze sklepowego monitoringu, na którym widać właściwą sprawczynię porwania. Policjantka będzie chciała uzyskać stuprocentową pewność, że to faktycznie Nina.

- To jest zapis monitoringu ze sklepu niedaleko Podmiejskiej pół godziny po tym, jak zniknęła Nina. Mała jest ubrana dokładnie tak, jak opisałaś...

- To jest Nina... - potwierdzi Blanka

Milewska nie będzie jednak w stanie zidentyfikować Zuzy, która sprytnie ukryje się pod peruką i ciemnymi okularami.

Choć wideo z 999. odcinka "Na dobre i na złe" da nową nadzieję na odnalezienie dziecka, śledczy nie natrafią błyskawicznie na ślad Niny. Odnalezienie niezrównoważonej porywaczki potrwa jeszcze trochę czasu.

Kiedy emisja 999. odcinka "Na dobre i na złe" na antenie TVP2?

Najnowszy, 999. odcinek serialu "Na dobre i na złe" zostanie wyemitowany w środę, 30 września 2026 roku. Widzowie będą mogli go obejrzeć o godzinie 20.50 na kanale TVP2.

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