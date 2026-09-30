Melania Grzesiewicz żegna się z "M jak miłość". Co dalej z postacią Anity

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-09-30 13:39

Melania Grzesiewicz, wcielająca się w postać Anity w "M jak miłość", opuszcza obsadę serialu. Jej bohaterkę widzowie będą mogli oglądać jeszcze w premierowych odcinkach do końca jesieni. Mimo że aktorka nagrała już ostatnie sceny z udziałem Anity i Kamila, zapowiada, że jej rozstanie z produkcją nie jest ostateczne. Po sześciu latach pracy na planie, 35-letnia gwiazda postanowiła zrobić przerwę i niedawno w mediach społecznościowych zdradziła, jakie będą losy jej postaci.

Aktorka Melania Grzesiewicz rozmawia z mężczyzną w scenie z serialu. O jej odejściu z M jak miłość przeczytasz na Eska.
Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe M jak miłość odc. 1839. Anita (Melania Grzesiewicz), Kamil (Marcin Bosak)

Melania Grzesiewicz odchodzi z "M jak miłość" po sześciu latach. Kiedy pożegnanie Anity?

Zbliża się moment, w którym postać Anity zniknie z telewizyjnych ekranów. Melania Grzesiewicz zdecydowała się opuścić obsadę serialu "M jak miłość" po sześciu latach pracy. W programie "Pytanie na śniadanie" aktorka zdradziła, że ostatnie odcinki z udziałem jej bohaterki zostaną wyemitowane jesienią. Scenarzyści przygotowali dla Anity piękne pożegnanie, choć realizacja tych epizodów wymagała od Grzesiewicz sporego zaangażowania.

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Grudzień przyniesie ostatnią scenę z Anitą. Co się wydarzy pod koniec sezonu "M jak miłość"?

Niedawno na Instagramie Melanii Grzesiewicz pojawiła się krótka zapowiedź dotycząca ostatniej sceny z Anitą, która zostanie wyemitowana w grudniu. Jesienno-zimowy sezon "M jak miłość" zakończy się przed świętami, a losy bohaterki zostały już ujawnione.

Ponieważ aktorka nie wyklucza powrotu do produkcji, Anita nie pożegna się z życiem. Prawdopodobnie, po rozstaniu z Kamilem, opuści Polskę. Niewykluczone, że wyjedzie na południe Europy, gdyż Grzesiewicz realizowała sceny w słonecznej scenerii. Gwiazda zasugerowała również, że w trwającym sezonie losy jej bohaterki nie będą wolne od trosk.

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