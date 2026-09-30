"M jak miłość". Marysia przyłapuje Artura i Joannę. Jej reakcja zszokuje widzów serialu

Tak w 1945. odcinku "M jak miłość" Marysia dowie się o romansie Artura i Joanny

W 1945. odcinku „M jak miłość” Marysia zupełnie przypadkiem nakryje Artura i Joannę na gorącym uczynku. Dojdzie do tego w gabinecie lekarskim w lipnickiej przychodni. Rogowska wejdzie tam akurat, by zapytać o możliwość przyjęcia Karola Kosowskiego (Stanisław Brejdygant), ojca Judyty (Paulina Chruściel).

To właśnie wtedy zobaczy swojego męża całującego rozebraną Joannę. Kobieta zastygnie z wrażenia, po czym gwałtownie zamknie drzwi. Z trudem uda jej się dojść do krzesła, na które opadnie i zacznie szlochać.

– Co się dzieje? Patrz na mnie, mów do mnie...

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Judyta z przerażeniem zauważy zmianę w zachowaniu przyjaciółki, która chwilę wcześniej wydawała się radosna.

– To chyba coś z sercem

stwierdzi zaniepokojony Kosowski, podtrzymując osuwającą się Marysię.

Reakcja Artura na przyłapanie z Joanną w 1945. odcinku „M jak miłość”

Jak w 1945. odcinku „M jak miłość” zachowa się przyłapany na zdradzie Artur? Mężczyzna obejmie Joannę, jakby broniąc jej przed gniewem żony. Po chwili opuści gabinet i ze skruszoną miną spojrzy na Marysię, Judytę i Karola.

– Marysiu...

zacznie Artur, jednak żona ze łzami w oczach zdecydowanie każe mu się wynosić.

– Wyjdź stąd! Wyjdź!

powie i zamknie oczy, by na niego nie patrzeć. Chwilę później z gabinetu wybiegnie Joanna w pośpiechu zapinająca ubranie. Wtedy Judyta zrozumie, co wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami.

– Nie słyszysz, co mówi? Wyjdź stąd!

rzuci ostro w stronę Artura, z widocznym niesmakiem.

Zimna krew Marysi w 1945. odcinku „M jak miłość”

Artur, nie mając innego wyboru, wyjdzie z przychodni, jednak nie pobiegnie za Joanną. Tymczasem zdruzgotana Marysia wyjdzie na zewnątrz i oprze się o samochód. Będzie rozdarta między powrotem do domu w Grabinie a ucieczką w nieznane.

– Marysia, odwiozę cię twoim autem, co? Nie możesz sama wracać do domu w takim stanie...

zaproponuje przejęta Judyta.

– W jakim stanie? Nigdy nie byłam tak spokojna...

odpowie Marysia, choć płacz będzie świadczył o jej prawdziwym stanie. Kiedy do Judyty zadzwoni telefon, ta poinformuje przyjaciółkę, że to Artur.

– Nie chcę z nim rozmawiać. Nie mamy o czym...

skwituje krótko zdradzona żona. To jednak nie wszystko. W finale 1945. odcinka „M jak miłość” Marysia znajdzie sposób na zemstę – zniszczy gramofon i płytę, które mąż otrzymał od kochanki.

1945. odcinek „M jak miłość” - data premiery w TVP2

Premierę 1945. odcinka „M jak miłość” zaplanowano na poniedziałek, 5 października 2026 roku, o godzinie 20:50 na antenie TVP2.