Sokół & Hagric Mogilno walczy o play-off w Tauron Lidze. Kto wzmocnił zespół?

Sokół & Hagric Mogilno celuje w awans do play-off

Siatkarki z Mogilna po raz trzeci zagrają w ekstraklasie. W debiutanckim sezonie zajęły 11. miejsce, a w poprzednich rozgrywkach były dziesiąte. Tym razem zarząd klubu postawił wyżej poprzeczkę – celem jest awans do fazy play-off, co oznacza zajęcie przynajmniej ósmej lokaty w rundzie zasadniczej.

Zespół Sokół & Hagric Mogilno poprowadzi nowy szkoleniowiec, Dawid Michor, który przez ostatnie dwa sezony pracował z siatkarkami Chemika Police. Latem zaszły również zmiany w zarządzie klubu – nowym prezesem został Dawid Kuś. Wiceprezesem wybrano Weronikę Fojucik, byłą zawodniczkę Sokoła.

"O tym, że nie zostanę w Chemiku zadecydował prezes klubu. Pojawiła się propozycja z Mogilna i była to najkonkretniejsza oferta. Wiele klubów w ostatnich latach miało swoje kłopoty finansowe, a ja mam rodzinę i muszę też wybierać kluby, które są stabilne" - powiedział PAP Michor.

Siedem nowych siatkarek w kadrze Sokoła Mogilno

Do drużyny dołączyło siedem nowych zawodniczek, w tym trzy zagraniczne. Wśród nich jest turecka atakująca Melis Durul, która grała w takich klubach jak Eczacibasi Stambuł czy VakifBank, a w sezonie 2022/23 występowała w Budowlanych Łódź. Nową rozgrywającą będzie reprezentantka Belgii, Charlotte Krenicky.

Klub wciąż czeka na przylot kubańskiej przyjmującej Regli Martinez Ortiz, której dotarcie do Polski opóźniły formalności wizowe. Trener Michor podpisał kontrakt w czerwcu i miał tylko częściowy wpływ na ostateczny kształt zespołu. Jak sam przyznaje, ocena siły drużyny i rywali w Tauron Lidze będzie możliwa dopiero po pierwszych kolejkach sezonu.