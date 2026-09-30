La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 490: Martina wróci do La Promesy. Ignacio przygotuje dla niej okrutną karę [ZDJĘCIA]

Martina wróci do La Promesy w 490. odcinku serialu „La Promesa”

Martina z pomocą Curra uciekła z kliniki psychiatrycznej w 486. odcinku „La Promesy”, a w 488. odcinku przyznał Manuelowi, że to właśnie on pomógł ukochanej w ucieczce. Teraz plan Curra przyniesie efekt. Martina wróci do La Promesy w 490. odcinku serialu, a Ayala nie dotrzyma swojej obietnicy. Wcześniej zapowiedział, że jeśli Curro sprowadzi ją do domu, nie odeśle jej ponownie do zakładu i nie zawiadomi policji o próbie otrucia. Dziewczyna może więc liczyć na pozostanie w pałacu. Nie oznacza to jednak, że uniknie konsekwencji swoich działań.

Ignacio przygotuje dla Martiny okrutną karę w 490. odcinku „La Promesy”

Hrabia zdecyduje, że Martina poniesie jeszcze bardziej dotkliwą karę. Zamiast ponownie umieścić ją w szpitalu, postanowi odesłać ją do klasztoru. Przymusowe odosobnienie ma całkowicie odciąć dziewczynę od rodziny i dotychczasowego życia. Martina będzie załamana perspektywą zamknięcia w klasztorze. Ayala da jej jednak możliwość uniknięcia kary. Jego propozycja okaże się dla niej kolejnym ciosem.

Martina odrzuci szantaż Ayali w 490. odcinku „La Promesy”

Ayala postawi Martinę przed bezwzględnym warunkiem. Cofnie karę, jeśli dziewczyna zaakceptuje jego ślub z Margaritą, czyli własną matką. Hrabia będzie oczekiwał od Martiny oficjalnej zgody na małżeństwo.

Dziewczyna nie zamierza się na to zgodzić. Odrzuci żądanie Ayali, uznając jego propozycję za bezczelny szantaż. Nie będzie chciała zgodzić się na małżeństwo matki z mężczyzną, który wcześniej obiecał jej wolność, a następnie zmienił zdanie.

Na szczęście Martina nie zostanie z tym sama. Catalina zapewni kuzynkę, że będzie walczyć o jej wolność. Kobieta nie zamierza pozwolić, by Ayala bez konsekwencji decydował o dalszym losie Martiny.

La Promesa - pałac tajemnic" - data i godzina emisji 490. odcinka

Odcinek 490. serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 2 października 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. Widzowie poznają dalsze losy Martiny, Curra, Very, Lopego i pozostałych mieszkańców La Promesy.

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