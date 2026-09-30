Moya Radomka po małej przebudowie. Czy zespół odzyska formę?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-30 13:18

Zespół Moya Radomka Radom rozpoczyna nowy sezon ekstraklasy siatkarek po małej przebudowie składu, mając nadzieję na poprawę po nieudanej poprzedniej edycji rozgrywek. Głównym celem klubu, który ma również nową prezes, jest dalszy rozwój i odzyskanie stabilności po problemach wewnętrznych.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dłonie siatkarzy walczących o żółto-niebieską piłkę nad siatką w hali sportowej.

Nieudany sezon i zmiana prezesa w Moya Radomka

Poprzedni sezon ekstraklasy siatkarek zakończył się dla Moya Radomka rozczarowaniem. Zespół nie zdołał zakwalifikować się do fazy play-off, kończąc rozgrywki na dziewiątym miejscu, a w rundzie zasadniczej odniósł 8 zwycięstw i 14 porażek. W pierwszej rundzie play-off radomianki odpadły z Pucharu CEV.

W trakcie poprzednich rozgrywek w klubie Moya Radomka nie brakowało problemów wewnętrznych, które skutkowały zmianami kadrowymi. Pożegnano m.in. trenera Jakuba Głuszaka oraz kilka zawodniczek. Sytuację tę pogłębiły ostatnie zmiany na stanowisku prezesa – z funkcji zrezygnował Thomas Renard-Chardin, a jego miejsce zajęła Joanna Figarska.

Nowy skład i cele na najbliższy sezon

Pomimo problemów, w klubie z Radomia pozostawiono na stanowisku trenera Piotra Filipowicza. Największe zmiany dotknęły pozycji atakujących i przyjmujących, gdzie dołączyły m.in. Agnieszka Cur-Słomka, Weronika Gierszewska oraz Aleksandra Dudek.

W okresie przygotowawczym Moya Radomka rozegrała szereg meczów sparingowych. Zespół pokonał KSG Warszawa 4:0, zremisował z EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki 2:2, przegrał z Białostocką Akademią Siatkówki 1:3 oraz PGE Budowlanymi Łódź 0:4. Spotkanie z ITA TOOLS Stalą Mielec zakończyło się remisem 2:2.

"Cieszymy się, że Aleksandra Dudek dołącza do MOYA Radomki Radom. Ola jest bardzo wszechstronną przyjmującą, będzie solidnym wzmocnieniem naszej gry ofensywnej. Jej doświadczenie zdobyte w czołowych klubach Tauron Ligi Kobiet, zakończone zdobyciem mistrzostwa Polski, Pucharu Polski i Superpucharu Polski, z pewnością będzie dla nas dużą wartością. Wierzymy, że pomoże drużynie osiągać cele w nadchodzącym sezonie" - zapewnił dyrektor klubu Łukasz Kruk, cytowany na oficjalnej stronie ligi.

"To było bardzo fajne osiem setów i dużo materiału do analizy. Wiem, że zawsze tak się mówi, ale na tym etapie przygotowań bardzo tego potrzebujemy. Było dużo fajnych rzeczy na boisku, dużo mamy do poprawy, a sporo udało się już zmienić od meczu z Łodzią. Na pewno jest to proces, który przebiega mniej więcej pomyślnie i z tego się cieszymy. Nie zwalniamy jeszcze tempa" – powiedział Filipowicz po meczach z zespołami z Mielca i Łodzi.

Kiedy pierwsze mecze?

Pierwsze spotkanie w nowym sezonie ekstraklasy siatkarek Moya Radomka rozegra w sobotę na wyjeździe z zespołem Sokół&Hagric Mogilno. Pierwszy mecz przed własną publicznością zaplanowano na 13 października z #VolleyWrocław.

Skład zespołu na sezon 2026/27 prezentuje się następująco: rozgrywające – Oleksandra Mołchanowa (Ukraina), Brigitta Petrenko (Węgry); środkowe – Kornelia Garita, Iga Marszałkowicz, Kateryna Żylińska (Ukraina); przyjmujące – Aleksandra Dudek, Marta Fedyk, Zofia Sobanty, Kinga Stronias; atakujące – Agnieszka Cur-Słomka, Weronika Gierszewska; libero – Krystyna Niemcewa (Ukraina). Trenerem pozostaje Piotr Filipowicz.

ROLKI