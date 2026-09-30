Moya Radomka po małej przebudowie. Czy zespół odzyska formę?

Nieudany sezon i zmiana prezesa w Moya Radomka

Poprzedni sezon ekstraklasy siatkarek zakończył się dla Moya Radomka rozczarowaniem. Zespół nie zdołał zakwalifikować się do fazy play-off, kończąc rozgrywki na dziewiątym miejscu, a w rundzie zasadniczej odniósł 8 zwycięstw i 14 porażek. W pierwszej rundzie play-off radomianki odpadły z Pucharu CEV.

W trakcie poprzednich rozgrywek w klubie Moya Radomka nie brakowało problemów wewnętrznych, które skutkowały zmianami kadrowymi. Pożegnano m.in. trenera Jakuba Głuszaka oraz kilka zawodniczek. Sytuację tę pogłębiły ostatnie zmiany na stanowisku prezesa – z funkcji zrezygnował Thomas Renard-Chardin, a jego miejsce zajęła Joanna Figarska.

Nowy skład i cele na najbliższy sezon

Pomimo problemów, w klubie z Radomia pozostawiono na stanowisku trenera Piotra Filipowicza. Największe zmiany dotknęły pozycji atakujących i przyjmujących, gdzie dołączyły m.in. Agnieszka Cur-Słomka, Weronika Gierszewska oraz Aleksandra Dudek.

W okresie przygotowawczym Moya Radomka rozegrała szereg meczów sparingowych. Zespół pokonał KSG Warszawa 4:0, zremisował z EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki 2:2, przegrał z Białostocką Akademią Siatkówki 1:3 oraz PGE Budowlanymi Łódź 0:4. Spotkanie z ITA TOOLS Stalą Mielec zakończyło się remisem 2:2.

"Cieszymy się, że Aleksandra Dudek dołącza do MOYA Radomki Radom. Ola jest bardzo wszechstronną przyjmującą, będzie solidnym wzmocnieniem naszej gry ofensywnej. Jej doświadczenie zdobyte w czołowych klubach Tauron Ligi Kobiet, zakończone zdobyciem mistrzostwa Polski, Pucharu Polski i Superpucharu Polski, z pewnością będzie dla nas dużą wartością. Wierzymy, że pomoże drużynie osiągać cele w nadchodzącym sezonie" - zapewnił dyrektor klubu Łukasz Kruk, cytowany na oficjalnej stronie ligi.

"To było bardzo fajne osiem setów i dużo materiału do analizy. Wiem, że zawsze tak się mówi, ale na tym etapie przygotowań bardzo tego potrzebujemy. Było dużo fajnych rzeczy na boisku, dużo mamy do poprawy, a sporo udało się już zmienić od meczu z Łodzią. Na pewno jest to proces, który przebiega mniej więcej pomyślnie i z tego się cieszymy. Nie zwalniamy jeszcze tempa" – powiedział Filipowicz po meczach z zespołami z Mielca i Łodzi.

Kiedy pierwsze mecze?

Pierwsze spotkanie w nowym sezonie ekstraklasy siatkarek Moya Radomka rozegra w sobotę na wyjeździe z zespołem Sokół&Hagric Mogilno. Pierwszy mecz przed własną publicznością zaplanowano na 13 października z #VolleyWrocław.

Skład zespołu na sezon 2026/27 prezentuje się następująco: rozgrywające – Oleksandra Mołchanowa (Ukraina), Brigitta Petrenko (Węgry); środkowe – Kornelia Garita, Iga Marszałkowicz, Kateryna Żylińska (Ukraina); przyjmujące – Aleksandra Dudek, Marta Fedyk, Zofia Sobanty, Kinga Stronias; atakujące – Agnieszka Cur-Słomka, Weronika Gierszewska; libero – Krystyna Niemcewa (Ukraina). Trenerem pozostaje Piotr Filipowicz.