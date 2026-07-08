Na dobre i na złe. Po porwaniu Niny emocje sięgną zenitu! Blanka i Mario powiedzą sobie za dużo

Utrata pociechy to dla matki i ojca najgorszy możliwy scenariusz. Z taką bolesną rzeczywistością zmierzą się Blanka (Pola Gonciarz) i Mario (Marcin Korcz) w nowym sezonie medycznej telenoweli. Od zaginięcia Niny (Rita Sobocińska) miną cztery dni, a policyjne działania nie przyniosą żadnych rezultatów. Taka stagnacja doprowadzi do tego, że rozpacz pary zamieni się w bezsilność i potężny gniew. Kumulacja trudnych emocji doprowadzi do wybuchu w małżeństwie. Widzowie zobaczą, jak drastycznie różnią się stanowiska obojga rodziców wobec braku wieści o dziecku.

Na dobre i na złe. Huczne urodziny Stefana Trettera w Leśnej Górze!

Blanka postanowi wziąć sprawy w swoje ręce

Młoda lekarka nie będzie potrafiła bezczynnie siedzieć. Przekształci swoje lokum w centrum operacyjne i zacznie na potęgę produkować plakaty z twarzą uprowadzonej Niny, chcąc okleić nimi całe miasto.

Ten widok mocno zaniepokoi Mario. Mężczyzna spróbuje powstrzymać żonę, argumentując, że według śledczych nagłaśnianie porwania w mediach może wystraszyć sprawców i doprowadzić do tragedii. Takie tłumaczenia jedynie rozwścieczą Blankę. Kobieta wygarnie mężowi, co myśli o braku postępów w dochodzeniu:

— Oni nic nie robią! Nic! Cztery dni! Gdyby od razu uruchomili Child Alert, to może by ją znaleźli!

Czy porywacze posuną się do najgorszego?

Dla przerażonej matki każdy upływający moment będzie potęgował strach. Do jej świadomości zaczną docierać mroczne wizje, napędzane wiadomościami wyczytanymi w internecie. Podczas ostrej wymiany zdań z Mario, Blanka wpadnie w histerię i nie będzie w stanie powstrzymać łez:

— Czytałam w internecie, że jak porywacze nie odzywają się w ciągu 48 godzin, to... Mogli wywieźć Ninę za granicę albo...

Rozpaczliwy szloch ukochanej uświadomi Mario, że sprzeciwianie się jej nie ma już sensu. Widząc, w jakim stanie jest lekarka, mężczyzna postanowi ją po prostu wesprzeć, dając słowo:

— Znajdziemy ją. Obiecuję.

Gdzie i kiedy oglądać 999. odcinek "Na dobre i na złe"?

Czy wspólne działanie doprowadzi do sukcesu i odnalezienia zaginionej, czy może impulsywny krok lekarki okaże się błędem? Tego fani dowiedzą się już wkrótce. Emisja 999. odcinka "Na dobre i na złe" zaplanowana jest na środę, 30 września o godzinie 20:55 w TVP2.

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