Mieszkanie Michaliny Sosny z "M jak miłość". Pełne rodzinnych pamiątek i śląskich akcentów

Mieszkanie Michaliny Sosny w Warszawie. Śląskie pamiątki robią wrażenie

Michalina Sosna zadebiutowała w obsadzie "M jak miłość" wiosną 2023 roku i błyskawicznie zaskarbiła sobie sympatię widzów telenoweli TVP. Zainteresowanie życiem prywatnym ekranowej Kamy jest ogromne, a fani chętnie zaglądają za kulisy. Instagram gwiazdy to rzadkie przebłyski codzienności z córką Rozalią. Zazwyczaj stołeczne mieszkanie aktorki pełni funkcję tła dla nagrywanych przez nią filmów reklamowych, które stanowią dodatkowe źródło dochodu.

Święte obrazki w pokoju córki aktorki z M jak miłość

W jednym z niedawnych wydań "Pytania na śniadanie" gwiazda znana z "M jak miłość" zdecydowała się pokazać, jak żyje na co dzień. W 37-letniej aktorki dominuje przywiązanie do korzeni. Pełno tam nawiązań do Śląska, z którego pochodzi, a w szczególności do Bierunia, jej rodzinnego miasta. Wśród licznych pamiątek od bliskich, w pokoju 5-letniej Rozalii można dostrzec religijne motywy. Na ścianach zawisły wizerunki Jezusa, Maryi i Józefa, a tuż nad łóżkiem dziewczynki zamontowano metalowego bociana. Tę oryginalną ozdobę wykonał własnoręcznie ojciec aktorki. Wnętrze to, przed przybyciem telewizyjnej ekipy, z pewnością wymagało lekkiego uporządkowania.

– Tu jest bardzo wesoło, kolorowo. Rozalka jest wesołym dzieckiem, więc jest tu mnóstwo zabawek pochowanych w różnych szufladach, ale nie będziemy tego odkrywać - wyznała przed kamerami Michalina Sosna.

Michalina Sosna urządziła mieszkanie z pomocą rodziny z Bierunia

Aranżacja warszawskiego lokum na Woli utrzymana jest w skromnym tonie, lecz każdy detal kryje w sobie cząstkę rodzinnych historii, śląskiego dziedzictwa i intymnych wspomnień Michaliny Sosny. Wspomniany wcześniej bieruński bocian to nie jedyne dzieło jej ojca. Na korytarzu wita gości głowa sarenki – prezent od cioci z Katowic. Uwagę w salonie przykuwa z kolei nietypowe rozwiązanie architektoniczne – przeszklona ściana imitująca akwarium, subtelnie oddzielająca strefę dzienną od sypialni.

– To akwarium jest zespawane przez tatę i przywiezione tutaj ze Śląska, bo sobie wymyśliłam, że nie będzie tu typowa ściana, tylko musi być przestrzeń, więc postanowiłam, że będzie tu tak przezroczyście – opowiadała aktorka wcielająca się w Kamę w "M jak miłość".

Osobisty charakter wnętrza podkreślają drobiazgi z duszą. Zaskakującym elementem w drzwiach do sypialni jest klamka z 75-letnią historią, należąca niegdyś do babci Urszuli. -To jest klamka z drzwi mojej babci, też z domu, z którego ja pochodzę, z Bierunia – dodała z sentymentem gwiazda.

Nietypowy gadżet z M jak miłość w mieszkaniu Sosny

Sypialnia aktorki z "M jak miłość" skrywa obok łóżka, kącika sportowego i regałów z lekturami, jeszcze jedną niespodziankę – gitarę elektryczną. Instrument ten został wypożyczony od znajomego specjalnie na potrzeby serialowej sceny. Michalina Sosna, jako Kama, miała na nim akompaniować sobie podczas klubowego występu, dedykując Marcinowi utwór "Kocham cię, kochanie moje". Scenariusz uległ jednak zmianie, a scena finalnie nie znalazła się w odcinku.

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