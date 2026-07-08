Na dobre i na złe. Po porwaniu Niny Blanka zrobi coś niewybaczalnego! Policja będzie bezradna

Zdesperowana Blanka w 999. odsłonie "Na dobre i na złe" weźmie sprawy w swoje ręce. Mija kolejny dzień, odkąd mała Nina zniknęła z rąk bandytów. Cztery dni bez śladu to dla zaniepokojonej matki wieczność. Kobieta uzna działania mundurowych za niewystarczające i rozpocznie poszukiwania na własną rękę, ignorując ostrzeżenia, co może skończyć się fatalnie.

Blanka w "Na dobre i na złe" szuka porwanej Niny

Lekarka zorganizuje szeroko zakrojoną kampanię społeczną. Zamierza rozwieszać plakaty z wizerunkiem zaginionej, uruchomić social media i nawiązać współpracę z fundacjami, a w domu stworzy profesjonalne centrum dowodzenia.

Mario postara się powstrzymać żonę, przypominając rady śledczych, że nagłaśnianie sprawy może doprowadzić porywaczy do drastycznych decyzji. Zdesperowana Blanka odrzuci jednak te argumenty:

Na dobre i na złe. Huczne urodziny Stefana Trettera w Leśnej Górze!

— Oni nic nie robią! Nic! Cztery dni! Gdyby od razu uruchomili Child Alert, to może by ją znaleźli!

Życie Niny w niebezpieczeństwie. Mario wspiera żonę

Działania na przekór organom ścigania wynikają z bezsilności. Bohaterka zdaje sobie sprawę z tego, że ryzykuje zdrowiem dziecka. Poszukując informacji w sieci, natrafi na statystyki, które wzbudzą w niej gigantyczne przerażenie. Podczas rozmowy z mężem wyzna swoje lęki:

— Czytałam w internetach, że jak porywacze nie odzywają się w ciągu 48 godzin, to... Mogli wywieźć Ninę za granicę albo...

Widząc cierpienie żony, Mario przestanie ją pouczać. Postanowi otoczyć ją troską i wesprzeć:

— Znajdziemy ją. Obiecuję.

Oboje ryzykują, co może wpłynąć na działania przestępców.

Kiedy emisja 999. odcinka "Na dobre i na złe"?

Odpowiedź na pytanie, czy samodzielna inicjatywa przyniesie ratunek, czy też sprowadzi kłopoty, znajdziemy w 999. odsłonie "Na dobre i na złe". Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 30 września, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

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