Na dobre i na złe, odcinek 1007. Blanka i Mario zaplanują ucieczkę z Niną za granicę, a Zuza znów wszystkich przechytrzy

Zuza oszuka policję i Blankę w 1007 odcinku "Na dobre i na złe"

W nadchodzącym, 1007 odcinku "Na dobre i na złe" stan zdrowia małej Niny po przebytym ostrym zapaleniu ucha środkowego ulegnie poprawie na tyle, że jej życiu nie będzie już nic zagrażać, a Milewscy zdecydują o zabraniu dziecka ze szpitala. Jedynym realnym niebezpieczeństwem pozostanie przebywająca wciąż na wolności porywaczka dziewczynki. Choć funkcjonariusze w końcu zainteresują się Zuzą, to jednak przyjaciółka Blanki zdoła skutecznie oszukać zarówno samą Milewską, jak i prowadzącego śledztwo komisarza Radka Bieguna (Mateusz Lisiecki).

Wcześniej, bo już w 1006 odcinku "Na dobre i na złe", dojdzie do dramatycznych scen na terenie placówki medycznej, gdzie Zuza po raz drugi spróbuje uprowadzić Ninę i weźmie dziecko na ręce. Porywaczka zdecyduje się na ten krok, ponieważ wcześniej podejdzie Blankę i wyciągnie od niej informację o rozważanym przez Milewskich wyjeździe za granicę. Świadoma uciekającego czasu kobieta postanowi wykorzystać szpitalny chaos, który powstanie podczas specjalnego szkolenia z sytuacji kryzysowych, prowadzonego przez Kingę (Magdalena Kumorek) oraz Falkowicza (Michał Żebrowski).

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Blanka zdradzi Zuzie nowy adres w 1007 odcinku "Na dobre i na złe"

Chociaż Blanka udaremni tę próbę uprowadzenia, w 1007 odcinku "Na dobre i na złe" ponownie straci czujność w kontaktach z rzekomą przyjaciółką. Ze względów bezpieczeństwa Milewska i Mario ustalą, że plan zabrania Niny i wyjazdu z kraju zachowają w tajemnicy przed całym otoczeniem. O wyprowadzce nie usłyszy nikt z ich bliskich, włączając w to samego Trettera. Wyjątkiem okaże się jednak Zuza.

W 1007 odcinku "Na dobre i na złe" bezwzględna porywaczka zastosuje kolejną sprytną manipulację wobec Blanki, dzięki czemu skłoni lekarkę do zdradzenia nowego adresu zamieszkania Milewskich. Zuza jako jedyna osoba wejdzie w posiadanie tych kluczowych danych i z pewnością postanowi je wykorzystać. Sprawa jest tym poważniejsza, że kobieta będzie mieć w tym wszystkim wspólnika.

Dawid Rapacki wspólnikiem Zuzy w 1007 odcinku "Na dobre i na złe"

Przełom w policyjnym dochodzeniu nastąpi właśnie w 1007 odcinku "Na dobre i na złe", kiedy to śledczy ustalą tożsamość współpracownika Zuzy. Okazuje się, że pomagającym porywaczce mężczyzną jest powiązany z przestępczym półświatkiem Dawid Rapacki. Zrodzi to pytania, czy osobnik ten znał Milewskiego w przeszłości, gdy Mario funkcjonował jeszcze jako gangster, oraz czy pojawienie się Zuzy w bezpośrednim otoczeniu Blanki było od początku celowym działaniem.

Wkrótce okaże się, czy w 1007 odcinku "Na dobre i na złe" prowadzący sprawę Radek oraz Dorota (Magdalena Wróbel) zdołają zamknąć śledztwo, a także doprowadzić do zatrzymania Zuzy i jej groźnego wspólnika. Widzowie dowiedzą się niebawem, czy funkcjonariusze odkryją całą prawdę, co pozwoliłoby zakończyć dramat Milewskich i zapewnić Ninie pełne bezpieczeństwo.

Kiedy oglądać 1007 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Telewizyjna premiera 1007 odcinka serialu "Na dobre i na złe" odbędzie się w środę, 2 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.