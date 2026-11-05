„Na dobre i na złe”, odcinek 1005. Policja wpada na trop Zuzy, komisarz Biegun przesłuchuje porywaczkę

„Na dobre i na złe”, odcinek 1005. Blanka i Mario znajdują w sali Niny zabawkę od porywaczki

Końcówka 1005. odcinka „Na dobre i na złe” przyniesie chwile grozy dla Blanki oraz jej męża Mario (Marcin Korcz). Rodzice przeżyją szok, gdy w pooperacyjnej sali małej Niny natkną się na zostawiony przez nieznanego sprawcę podarunek w postaci różowego misia z pozytywką. Milewscy błyskawicznie zrozumieją, że kobieta odpowiedzialna za uprowadzenie ich dziecka cały czas przebywa gdzieś blisko i swobodnie porusza się po szpitalnych korytarzach. Porywaczki nie odstrasza nawet obecność pilnujących dziewczynki ochroniarzy, a zrozpaczonym małżonkom w ogóle nie przyjdzie na myśl, że za tym wszystkim stoi Zuza.

Komisarz Radek Biegun na tropie Zuzy w 1005. odcinku „Na dobre i na złe”

Tymczasem w 1005. odcinku „Na dobre i na złe” na właściwy trop wpadnie komisarz Radek Biegun. Prowadząc dochodzenie wspólnie z Dorotą (Magdalena Wróbel), funkcjonariusz dojdzie do wniosku, że osoba porzucająca Ninę w przychodni mogła jedynie udawać zaawansowaną ciążę. Zainteresowanie mundurowych wzbudzi nagła sprzedaż domu przez znajomą i pacjentkę Blanki, Zuzannę Krawicz. Chociaż we wcześniejszym etapie postępowania kobieta miała potwierdzone alibi i w chwili zniknięcia dziewczynki przebywała na zajęciach pilatesu, to nowe okoliczności sprawią, że w jej historii pojawią się poważne luki.

W 1005. odcinku „Na dobre i na złe” Radek porozmawia z nowymi nabywcami posiadłości Zuzy, którzy przyznają, że trafili na wyjątkową okazję cenową. Zuzanna mocno obniżyła swoje wymagania finansowe wyłącznie po to, aby sfinalizować transakcję w ekspresowym tempie, zostawiając na miejscu nawet pamiątki po nieżyjących rodzicach. Kiedy do Bieguna dotrze informacja o kolejnej wizycie podejrzanej kobiety w szpitalu w Leśnej Górze, śledczy natychmiast pojedzie pod jej adres w celu przeprowadzenia ponownego przesłuchania.

Zuza okłamuje policjanta w 1005. odcinku „Na dobre i na złe”. Chce uciec po sprzedaży domu

W 1005. odcinku „Na dobre i na złe” widok czekającego funkcjonariusza wywoła u Zuzy prawdziwe przerażenie. Kobieta wróci właśnie autem z Leśnej Góry, gdzie podczas badań lekarskich u Blanki zgrywała przejętą losem dziecka przyjaciółkę, a teraz stanie przed koniecznością szybkiego wymyślenia wiarygodnych odpowiedzi na dociekliwe pytania Bieguna.

„Pani Zuzanna Krawicz? Ja przepraszam. Nie chciałem pani przestraszyć. Komisarz Radosław Biegun...”

„Tak, wiem, kim pan jest. Już rozmawialiśmy...”

„Mam do pani jeszcze kilka pytań. Możemy?”

„No chyba nie mam wyjścia. Muszę się zgodzić...”

„Co panią sprowadziło dzisiaj do szpitala?”

„Mam silne bóle. Leczę się u doktor Milewskiej na endometriozę. Przepisała mi leki.”

„Wyjeżdża pani? Wakacje?”

„Wyjeżdżam. Dostałam świetną pracę” - minie się z prawdą Zuza.

„Sprzedała pani niedawno dom...”

„Przepraszam to jest pytanie? Tak, sprzedałam, ale to chyba moja sprawa...”

„Sprzedała pani ze stratą. Sprzedała pani w pośpiechu...”

„No chyba nie muszę się z tego tłumaczyć? Rozstałam się z facetem i to nie było miłe rozstanie. Wie pan, muszę zmienić krajobraz. Nic mnie tu nie trzyma. To tyle...”

„Rozumiem. Mam do pani jednak prośbę, żeby nie wyjeżdżała pani z kraju. Przynajmniej dopóki śledztwo w sprawie porwania córki Milewskich nie zostanie zamknięte”

„Słucham? Jestem podejrzana?”

„To tylko moja prośba...”

To spotkanie z policjantem w 1005. odcinku „Na dobre i na złe” uświadomi Zuzie, że Radek Biegun lada moment zdemaskuje ją jako porywaczkę Niny. Mimo ogromnego ryzyka zdesperowana kobieta nie zamierza rezygnować i zrobi wszystko, aby znów odebrać Blance jej dziecko.

Emisja 1005. odcinka „Na dobre i na złe” w TVP2. Kiedy oglądać?

Telewidzowie zobaczą premierowy, 1005. odcinek serialu „Na dobre i na złe” w środę, 18 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

WARTA warta posprzątania