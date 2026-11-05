„M jak miłość”, odcinek 1955. Kłamstwo Jakuba po odkryciu dowodu zbrodni w domu Sowińskiego

Olek podejrzany przez policję w 1955 odcinku „M jak miłość”. Obciąży go wideo spod domu Sowińskiego

Prowadzone przez policję dochodzenie dotyczące zniknięcia Sowińskiego w 1955 odcinku „M jak miłość” przysporzy ogromnych problemów Olkowi (Maurycy Popiel). Funkcjonariusze zabezpieczą bowiem zapis z kamer monitoringu zamontowanych w sąsiedztwie posiadłości dyrektora kliniki, a na nagraniu wyraźnie widać postać Chodakowskiego.

W 1955 odcinku „M jak miłość” coraz mocniej przerażony Olek przyzna się Marcinowi, że wciąż ma lukę w pamięci i nie wie, co działo się feralnej nocy, gdy po pijaństwie w barze zniknął Sowiński. Brat będący detektywem spróbuje go nieco uspokoić, tłumacząc, iż same wezwania na policyjne przesłuchania nie oznaczają od razu statusu podejrzanego.

„Braciszku, póki nie znajdą ciała, nie mamy się co martwić...” – powie Marcin.

„Super. Dzięki za pocieszenie! Marcin, policja nachodzi mnie w pracy. Przecież personel już zaczyna plotkować!” – odpowie zdenerwowany Olek.

Jakub oszuka Marcina w 1955 odcinku „M jak miłość” w sprawie przeszukania u Sowińskiego

Podczas pracy w biurze detektywistycznym w 1955 odcinku „M jak miłość” Marcin ponownie pochyli się nad zebranymi materiałami dotyczącymi zniknięcia Sowińskiego, jednak nie przyniesie to żadnego przełomu. Chodakowski zupełnie nie będzie zdawał sobie sprawy z tego, że jego partner zawodowy nie jest z nim szczery, gdyż Jakub w trakcie sprawdzania domu zaginionego natknął się na biżuterię Kasi.

„Monitoring złapał go w pobliżu domu Sowińskiego, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. Gorzej będzie jak dotrą do tego taksówkarza. Jeśli sypnie, że Olek podał mu konkretny adres, to będzie pozamiatane” – oceni sytuację Karski.

„Kurde, chciałabym mu naprawdę pomóc, ale nie mam żadnego pomysłu. Przydałby się jakiś trop, cokolwiek, żeby się zaczepić... Może jak przeszukiwałeś jego dom, to coś przeoczyłeś? Nie wiem, nie znalazłeś jakieś szminki, torebki, bielizny, czegokolwiek?” – zapyta z nadzieją Marcin.

„Nie, nic mi się nie rzuciło w oczy. A dlaczego pytasz?” – skłamie Jakub, który zdecyduje się chronić Kasię, mając świadomość jej bliskich relacji z przełożonym.

„Taki facet jak Sowiński musiał kogoś mieć. Na pewno. Rozmawiałem z jednym z sąsiadów powiedział, że ostatnio spotykał się z jakąś brunetką. Może to ona coś wie? Może trzeba ją znaleźć?” – wyjaśni Chodakowski.

Tajemnica Kasi i Sowińskiego w 1955 odcinku „M jak miłość”. Jakub zachowa milczenie przed Marcinem

Te spostrzeżenia Marcina w 1955 odcinku „M jak miłość” ostatecznie uświadomią Jakubowi, że wspomnianą kochanką Sowińskiego była właśnie Kasia, a skoro zauważyli ją ludzie z sąsiedztwa, musiała regularnie odwiedzać jego posiadłość. Mimo tych wniosków detektyw nie zdradzi byłej żony przed przyjacielem.

Kiedy oglądać 1955 odcinek „M jak miłość” na antenie TVP2?

Premierowa emisja 1955 odcinka serialu „M jak miłość” została zaplanowana na poniedziałek, 9 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na kanale TVP2.

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