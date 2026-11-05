Dziedzictwo, odcinek 1070: Poyraz wpadnie prosto w pułapkę Atakana! Odkryje, gdzie może być przetrzymywana Nana [ZDJĘCIA]

Poyraz zacznie rozpracowywać Atakana w 1070. odcinku „Dziedzictwa”

Porwanie Nany będzie częścią zemsty Atakana na Poyrazie. Brat Pelin od dawna próbuje zmusić mężczyznę, by wydał mu swoją przyrodnią siostrę. Chce w ten sposób przejąć jej majątek, a przynajmniej tak uważa sama Pelin. Poyraz nie zamierza jednak spełnić żądań Atakana, dlatego ten postanowi uderzyć w jego największą słabość – Nanę.

W całej sprawie nie bez winy będzie również Pelin. Była ukochana Poyraza wciąż nie potrafi pogodzić się z tym, że mężczyzna wybrał Nanę. Zazdrość sprawi, że choć dowie się o planowanym porwaniu rywalki, nie ostrzeże jej ani Poyraza. W 1066. odcinku „Dziedzictwa” Pelin będzie już znała zamiary brata. Zamiast powstrzymać go przed realizacją planu, podstępem wywabi Nanę poza dzielnicę. Tam kobieta zostanie uprowadzona przez ludzi Atakana. W 1068. odcinku Poyraz dowiedział się o porwaniu od samego Atakana.

Wpadł w szał i poprosił o pomoc Rustema, ale porywacz będzie miał solidne alibi. Pozwoli też Poyrazowi porozmawiać z Naną, licząc, że kobieta zacznie błagać męża o wydanie Pelin. Nana nie ulegnie jednak presji i po raz kolejny wykaże się odwagą.

Atakan zastawi pułapkę na Poyraza w 1070. odcinku „Dziedzictwa”

Poszukiwania Nany w końcu przyniosą konkretny trop. Poyraz znajdzie u Atakana adres magazynu, w którym mężczyzna może przetrzymywać jego żonę. Wszystko będzie wskazywało na to, że wreszcie udało mu się ustalić miejsce pobytu ukochanej.

Poyraz nie będzie jednak świadomy, że odkryty adres nie jest przypadkowy. Atakan zastawi na niego pułapkę i będzie chciał wykorzystać jego desperację. Mężczyzna, skupiony na uratowaniu Nany, może nie zauważyć zagrożenia. Czy zamiast uwolnić żonę, sam wpadnie w ręce swojego największego wroga?

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1070

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1070. zostanie wyemitowany w piątek, 13 listopada 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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