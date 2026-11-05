„Na dobre i na złe”, odcinek 1005. Blanka zdradzi porywaczce Niny tajny plan ucieczki z Mario

Wizyta Zuzy u Blanki w 1005. odcinku „Na dobre i na złe”

Podczas gdy funkcjonariusze policji bezskutecznie prowadzą poszukiwania sprawczyni uprowadzenia Niny, w 1005. odcinku „Na dobre i na złe” pozostająca na wolności Zuza będzie swobodnie przemieszczać się po korytarzach szpitala w Leśnej Górze. Kobieta zacznie wypatrywać właściwej okazji, aby ponownie odebrać Blance dziecko i uciec z nim poza granice kraju. Ani personel medyczny, ani pracownicy ochrony nie nabiorą żadnych podejrzeń wobec kręcącej się po placówce kobiety. Wszystko dlatego, że Zuza oficjalnie figuruje jako podopieczna lekarki i zjawi się tam pod pretekstem szukania ratunku w swojej chorobie.

W 1005. odcinku „Na dobre i na złe” niezrównoważona porywaczka podejmie próbę zmylenia pracowników ochrony, którzy przez całą dobę strzegą wejścia do sali małej Niny. Gdy strażnicy stanowczo odmówią wpuszczenia jej do środka, kobieta wyprosi u nich możliwość krótkiego spotkania z prowadzącą ją lekarką. Zuza z łatwością oszuka Blankę, wmawiając jej nagłe pogorszenie stanu zdrowia, ogromne cierpienie oraz konieczność natychmiastowego przeprowadzenia badań.

„Nie chcę ci zawracać głowy, ale tylko tobie ufam. Możesz mi pomóc? Strasznie źle się czuję...” – powie Zuza.

„Dobrze. Wyjdę na dziesięć minut, ale pilnuj jej” – poleci ochroniarzowi Blanka.

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„Na dobre i na złe”, odcinek 1005. Blanka da się zmanipulować porywaczce Zuzy

Przeprowadzając badanie w 1005. odcinku „Na dobre i na złe”, lekarka nie dostrzeże w zachowaniu swojej podopiecznej niczego niepokojącego. Kobieta od wielu miesięcy znajduje się pod opieką Blanki w związku z endometriozą, dlatego jej skargi na dotkliwy ból wydadzą się wiarygodne. Chociaż Milewska podczas wizyty nie stwierdzi u pacjentki ostrego stanu zapalnego, zdecyduje się wystawić jej receptę na leki. W pewnej chwili sprytna porywaczka, która za wszelką cenę pragnie znów zobaczyć dziewczynkę, niespodziewanie zacznie wypytywać o Ninę.

„Mogę spytać, jak ty się trzymasz? Wiem, że Nina się znalazła... To najważniejsze...” – zacznie pacjentka.

„Tak, to najważniejsze, ale lęk cały czas ściska mi gardło...” – przyzna lekarka.

„Nie dziwię się. A Nina jak?” – dopyta Zuza.

„Jest dobrze. Za dwa dni wypisują ją ze szpitala, więc pewnie po tym czasie zaszyjemy się gdzieś, schowamy, wyjedziemy...” – zdradzi Blanka.

„Wyjedziecie?” – upewni się porywaczka.

„Tak, rozmawiamy o tym z Mario. Dopóki porywaczka się nie znajdzie, to Nina nie jest bezpieczna...” – wyjaśni Milewska.

„Przykro mi, że akurat ciebie to spotkało... Nie zasługujesz...” – stwierdzi Zuza.

„Nikt nie zasługuje” – odpowie krótko Blanka.

„Chciałam powiedzieć, że ci współczuję... Bardzo... To straszne, kiedy straci się ukochane dziecko. Ale na szczęście się znalazło...” – zacznie tłumaczyć się Zuza, która od razu postanowi za wszelką cenę udaremnić wyjazd Blanki, jej męża oraz Niny.

Kiedy oglądać 1005. odcinek „Na dobre i na złe” w TVP2? Data emisji

Telewizyjną premierę 1005. odcinka serialu „Na dobre i na złe” zaplanowano na środę, 18 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.