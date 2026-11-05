Barwy szczęścia, odcinek 3435: Narkoman Adam trafi na odwyk! Asia i Hubert będą mieli problem z głowy? - WIDEO

„Barwy szczęścia”, odcinek 3435. Czy uzależniony Adam opuści Pyrków na zawsze?

Bolesne doświadczenia życiowe Adama wywrą na Pyrkach tak duże wrażenie, że w 3435 odcinku „Barw szczęścia” zrezygnują z planów wyrzucenia go z domu. Zamiast tego małżonkowie zdecydują się przyjąć bezdomnego narkomana pod swój dach jako członka rodziny, pomagając mu uprzednio wyjść z nałogu i rozpocząć nowy etap. Asia oraz Hubert będą się jednak zastanawiać nad kolejnym krokiem Lucyny Zwierzchowskiej (Grażyna Zielińska), gdy do kobiety dotrze informacja o wyprowadzce uciążliwego sublokatora z ulicy Zacisznej.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyjeździe do ośrodka odwykowego w 3435 odcinku „Barw szczęścia”, chłopak otworzy się przed gospodarzami. Wyzna im, że jego dotychczasowe, wielokrotne próby zerwania z nałogiem zawsze kończyły się porażką i powrotem do zażywania substancji odurzających. W odpowiedzi Asia i Hubert uświadomią mu, że dalsza ucieczka od problemów jedynie mu szkodzi, a stawką w tej rozgrywce jest jego własne życie.

„Mieliście w życiu takie problemy jak ja? Nie!”

„Z problemami należy walczyć…”

„I właśnie to w tej chwili robicie? To ja jestem teraz waszym »problemem«?!”

„Daję ci słowo honoru, że kiedy wrócisz z ośrodka, twój pokój będzie na ciebie czekał...” – zagwarantuje mu Hubert.

„To nie wszystko. Pomożemy ci znaleźć dobrą pracę, postaramy się, żebyś samodzielnie stanął na nogi…”

„Tak będzie, Adam. Tylko daj nam szansę. I przede wszystkim – daj szansę sobie. Nie marnuj życia…”

„A co was obchodzi moje życie?!”

„Pracuję w pogotowiu, ratuję ludzi, rozumiesz? Nazwij to, jak chcesz, może być skrzywienie zawodowe... I przysięgam ci na wszystkie świętości, że możesz na nas liczyć!”

„Wierzymy w ciebie... Wierzymy, że jesteś silny i że wygrasz z nałogiem... Nawet jeśli ty sam masz wątpliwości!”

Nowy lokator u Pyrków w 3435 odcinku „Barw szczęścia”. Adam ostrzega przed Lucyną

Tuż przed opuszczeniem domu w 3435 odcinku „Barw szczęścia” uzależniony chłopak przekaże gospodarzom niepokojące ostrzeżenie. Zaznaczy, że nieustępliwa Lucyna z pewnością przyśle na jego miejsce nowego i znacznie trudniejszego „lokatora”. Słowa te nie wywołają jednak strachu u Huberta i Asi, którzy będą całkowicie przekonani o słuszności swojego postępowania oraz o tym, że bezdomny nie wyjdzie na prostą bez ich zaangażowania. „Naprawdę nie kumacie, że jak mnie stąd wywalicie, ta cała wasza Lucyna znajdzie tym razem kogoś, kto totalnie zatruje wam życie? Na serio jesteście aż tak naiwni?”

„Barwy szczęścia”, odcinek 3435. Wzruszające pożegnanie Adama z Hubertem i Asią przed odwykiem

W 3435 odcinku „Barw szczęścia” zaangażowani w pomoc Pyrkowie osobiście przetransportują chłopaka do ośrodka terapeutycznego. Na miejscu po raz kolejny zapewnią Adama o swoich czystych intencjach i zagwarantują, że ich drzwi pozostaną dla niego zawsze otwarte.

„Ale serio mnie nie wykiwacie? Będę miał gdzie wrócić i ogóle dotrzymacie umowy?” – Adam do ostatniej chwili będzie miał wątpliwości co do prawdomówności Asi i Huberta.

„Oczywiście, że dotrzymamy. Bądź spokojny”

„Słowo honoru albo słowo harcerza, jak wolisz...”

„Też was nie wykiwam. Jakoś postaram się przetrwać”

„Adasiu, my w ciebie wierzymy. Zobaczysz kochanie, wszystko będzie dobrze” – obieca uzależnionemu chłopakowi Asia.

„Na początku to raczej nie, ale potem może jakoś dam radę. Kto by pomyślał, że trafię na takich ludzi jak wy? I to dzięki tej Lucynie...”

„Może nie miała dobrych intencji wobec ciebie i wobec nas, ale koniec końców wyszło z tego coś dobrego...”

„Słuchajcie, a może po prostu tak miało być?”

„Może byliśmy sobie przeznaczeni?”

„Adaśku nasz...” – Asia z czułością obejmie Adama.

„Pamiętaj, że robisz to dla siebie, a nie dla nas” – wtrąci Hubert.

„Wierzymy w ciebie. Posłuchaj będziemy do ciebie przyjeżdżać tak często, jak to tylko będzie możliwe. A ty jakbyś tylko czegokolwiek potrzebował, to do nas dzwonisz...”

„Dziękuję Wam, za to, że we mnie wierzycie...” – żegnając się z gospodarzami, Adam ledwo zdoła opanować napływające do oczu łzy.

Kiedy oglądać 3435 odcinek „Barw szczęścia” w telewizji TVP2?

Telewizyjna premiera 3435 odcinka serialu „Barwy szczęścia” została zaplanowana na czwartek, 5 listopada 2026 roku, o godzinie 20.05 na antenie stacji TVP2.