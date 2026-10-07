Na dobre i na złe, odcinek 1000: Nowy lekarz w szpitalu to milioner z Dubaju. Falkowicz swata z nim Matyldę - ZDJĘCIA

Nowa postać w 1000. odcinku serialu "Na dobre i na złe". Samir z Dubaju dołączy do zespołu

Jubileuszowy, 1000. odcinek "Na dobre i na złe" to debiut nowego bohatera. Samir pojawi się w Leśnej Górze tuż po przylocie z Dubaju. Zanim jednak na dobre wejdzie do szpitala, na parkingu zaliczy kolizję z Oliwią (w tej roli Irmina Liszkowska). Dla tonącej w długach i nękanej przez komornika lekarki będzie to kolejny cios. Wkrótce oboje wpadną na siebie w szpitalnym korytarzu, a mężczyzna rozpocznie swój staż medyczny.

Nowy pracownik od razu rzuci się w oczy. Przyzwyczajony do luksusów Samir szybko da się poznać jako człowiek niezwykle zamożny. W 1000. odcinku "Na dobre i na złe" okaże się jednak, że imponuje nie tylko portfelem, ale także inteligencją i urokiem osobistym. Nic dziwnego, że stażysta z Dubaju błyskawicznie stanie się tematem plotek wśród personelu Leśnej Góry.

Falkowicz w 1000. odcinku "Na dobre i na złe" chce zeswatać Matyldę z milionerem

Tymczasem w 1000. odcinku "Na dobre i na złe" trwają zawirowania w życiu prywatnym Andrzeja. Matylda wraz z Jadzią zorganizują kolejną kolację z udziałem Darka, próbując w końcu przekonać profesora do starszego partnera dziewczyny. Falkowicz wciąż będzie jednak sceptycznie nastawiony do wyboru córki, wątpiąc, czy to odpowiedni człowiek na całe życie.

Kobiecy plan ocieplenia wizerunku Darka może się nie powieść. Uwaga Falkowicza skupi się bowiem na nowym nabytku szpitala. Gdy tylko w 1000. odcinku "Na dobre i na złe" pozna Samira, od razu wpadnie na pewien pomysł. Andrzej uzna, że to właśnie przystojny milioner powinien zająć miejsce u boku jego córki.

Andrzej z "Na dobre i na złe" sonduje życie uczuciowe Samira

W 1000. odcinku "Na dobre i na złe" Falkowicz szybko przejdzie od myśli do czynów. Zagai nowego stażystę, próbując uświadomić mu, jak ciężko pogodzić zawód lekarza z udanym życiem partnerskim. Profesor zacznie tłumaczyć Samirowi, że medycyna pochłania mnóstwo czasu. Te z pozoru przyjacielskie rady szybko zamienią się w otwarte sugerowanie, że najlepiej związać się z kimś z branży lub przynajmniej z kimś, kto dorastał w lekarskim domu.

16

– Musisz wiedzieć, lekarzowi jest bardzo ciężko utrzymać normalny związek przy takim charakterze pracy. Medycyna jest bardzo ciężka. To jest bardzo zazdrosna kochanka. Związek odciąga, ciągle nie ma czasu... Chyba, że związałbyś się z innym lekarzem? Posłuchaj, wiesz co... jeszcze lepiej! Najlepiej gdyby to była córka lekarza. – Wiesz co, nie chciałbym być nieuprzejmy, ale o co ci właściwe chodzi Andrzej?

Profesor z serialu "Na dobre i na złe" zafascynowany stażystą

W 1000. odcinku "Na dobre i na złe" Andrzej ulegnie wizji idealnego zięcia, jakim jego zdaniem miałby być Samir. Bogaty stażysta z Dubaju zyska uznanie profesora, który zupełnie zignoruje uczucia własnej córki. Dla Falkowicza będzie się liczyło tylko to, że chłopak z zamożnej rodziny może zapewnić Matyldzie stabilną i bezpieczną przyszłość, zdecydowanie lepszą niż ta u boku Darka.

Odcinek 1000 serialu "Na dobre i na złe" w TVP2. Kiedy emisja?

Jubileuszowy, 1000. odcinek uwielbianego przez widzów serialu "Na dobre i na złe" zadebiutuje na ekranach w środę, 7 października 2026 r. Emisję zaplanowano na godz. 20.50 na antenie TVP2.