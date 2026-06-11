Mundial 2026 w TVP. Komentatorzy i prowadzący studia przed meczami

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-11 12:16

Mundial 2026 to najważniejsza impreza sportowa tego roku. Za transmisję meczów odpowiadać będzie Telewizja Polska. Na antenie TVP1, TVP2 i TVP Sport kibice zobaczą wszystkie turniejowe spotkania. Realizowane będą też studia eksperckie. Kto je poprowadzi? Kto skomentuje mecze? Oto ekipa TVP na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej.

Mundial 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie

Już niedługo poznamy nowego Mistrza Świata w piłce nożnej. Przed nami ponad miesiąc sportowych zmagań, które będą miały miejsce za Atlantykiem. Organizatorami turnieju są Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Po raz pierwszy w historii mundial organizują aż trzy kraje. Spotkania zostaną rozegrane od 11 czerwca do 19 lipca na 16 stadionach w 16 miastach. Ci, którzy nie będą mogli pojechać na miejsce, tradycyjnie będą mogli śledzić mecze w telewizji. Po raz kolejny za transmisję w Polsce odpowiadać będzie TVP. Rozgrywki będzie można oglądać w TVP1, TVP2 i TVP Sport. Kto znalazł się w gronie komentatorów i prezenterów, którzy będą towarzyszyć kibicom przez cały turniej. Oto nazwiska osób wybranych przez Telewizję Polską na to wyjątkowe wydarzenie.

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Mundial 2026 w TVP - komentatorzy

Każdy mecz w ramach MŚ 2026 będzie komentowany na TVP przez dwie osoby. Dwie stałe pary to Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski oraz Jacek Laskowski i Robert Podoliński. Oprócz nich mecze dla widzów w Polsce komentować będą:

  • Szymon Borczuch 
  • Hubert Bugaj 
  • Frank Dzieniecki 
  • Marcin Feddek 
  • Maciej Iwański 
  • Rafał Kędzior 
  • Sławomir Kwiatkowski 
  • Krzysztof Lenarczyk 
  • Jan Micygiewicz 
  • Dominik Pasternak 
  • Maciej Piotrowski 
  • Aleksander Roj 
  • Jonasz Zasowski 
Mundial 2026
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Mundial 2026 w TVP - prowadzący studio

Przed i po każdym meczu turniejowym na antenie TVP pokazywane będzie studio eksperckie, gdzie zaproszeni goście będą rozmawiali o poszczególnych spotkaniach. Rozmowy prowadzić będzie siedmiu prowadzących. Będą to:

  • Paulina Chylewska 
  • Patryk Ganiek 
  • Mariusz Jankowski 
  • Rafał Kędzior 
  • Jacek Kurowski 
  • Maja Strzelczyk 
  • Kacper Tomczyk 
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