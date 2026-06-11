Mundial 2026 w TVP. Komentatorzy i prowadzący studia przed meczami

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Mundial 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie
Już niedługo poznamy nowego Mistrza Świata w piłce nożnej. Przed nami ponad miesiąc sportowych zmagań, które będą miały miejsce za Atlantykiem. Organizatorami turnieju są Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Po raz pierwszy w historii mundial organizują aż trzy kraje. Spotkania zostaną rozegrane od 11 czerwca do 19 lipca na 16 stadionach w 16 miastach. Ci, którzy nie będą mogli pojechać na miejsce, tradycyjnie będą mogli śledzić mecze w telewizji. Po raz kolejny za transmisję w Polsce odpowiadać będzie TVP. Rozgrywki będzie można oglądać w TVP1, TVP2 i TVP Sport. Kto znalazł się w gronie komentatorów i prezenterów, którzy będą towarzyszyć kibicom przez cały turniej. Oto nazwiska osób wybranych przez Telewizję Polską na to wyjątkowe wydarzenie.
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Mundial 2026 w TVP - komentatorzy
Każdy mecz w ramach MŚ 2026 będzie komentowany na TVP przez dwie osoby. Dwie stałe pary to Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski oraz Jacek Laskowski i Robert Podoliński. Oprócz nich mecze dla widzów w Polsce komentować będą:
- Szymon Borczuch
- Hubert Bugaj
- Frank Dzieniecki
- Marcin Feddek
- Maciej Iwański
- Rafał Kędzior
- Sławomir Kwiatkowski
- Krzysztof Lenarczyk
- Jan Micygiewicz
- Dominik Pasternak
- Maciej Piotrowski
- Aleksander Roj
- Jonasz Zasowski
Mundial 2026 w TVP - prowadzący studio
Przed i po każdym meczu turniejowym na antenie TVP pokazywane będzie studio eksperckie, gdzie zaproszeni goście będą rozmawiali o poszczególnych spotkaniach. Rozmowy prowadzić będzie siedmiu prowadzących. Będą to:
- Paulina Chylewska
- Patryk Ganiek
- Mariusz Jankowski
- Rafał Kędzior
- Jacek Kurowski
- Maja Strzelczyk
- Kacper Tomczyk