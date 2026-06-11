Mundial 2026 w TVP. Komentatorzy i prowadzący studia przed meczami

Mundial 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie

Już niedługo poznamy nowego Mistrza Świata w piłce nożnej. Przed nami ponad miesiąc sportowych zmagań, które będą miały miejsce za Atlantykiem. Organizatorami turnieju są Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Po raz pierwszy w historii mundial organizują aż trzy kraje. Spotkania zostaną rozegrane od 11 czerwca do 19 lipca na 16 stadionach w 16 miastach. Ci, którzy nie będą mogli pojechać na miejsce, tradycyjnie będą mogli śledzić mecze w telewizji. Po raz kolejny za transmisję w Polsce odpowiadać będzie TVP. Rozgrywki będzie można oglądać w TVP1, TVP2 i TVP Sport. Kto znalazł się w gronie komentatorów i prezenterów, którzy będą towarzyszyć kibicom przez cały turniej. Oto nazwiska osób wybranych przez Telewizję Polską na to wyjątkowe wydarzenie.

ZOBACZ TAKŻE: Kto wystąpi na mundialu 2026? Plejada gwiazd na mistrzostwach świata!

Mundialowe piosenki. Oto hymny mistrzostw świata

Mundial 2026 w TVP - komentatorzy

Każdy mecz w ramach MŚ 2026 będzie komentowany na TVP przez dwie osoby. Dwie stałe pary to Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski oraz Jacek Laskowski i Robert Podoliński. Oprócz nich mecze dla widzów w Polsce komentować będą:

Szymon Borczuch

Hubert Bugaj

Frank Dzieniecki

Marcin Feddek

Maciej Iwański

Rafał Kędzior

Sławomir Kwiatkowski

Krzysztof Lenarczyk

Jan Micygiewicz

Dominik Pasternak

Maciej Piotrowski

Aleksander Roj

Jonasz Zasowski

20

Mundial 2026 w TVP - prowadzący studio

Przed i po każdym meczu turniejowym na antenie TVP pokazywane będzie studio eksperckie, gdzie zaproszeni goście będą rozmawiali o poszczególnych spotkaniach. Rozmowy prowadzić będzie siedmiu prowadzących. Będą to: