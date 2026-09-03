Dziedzictwo, odcinek 1024: Kivanc zerwie z Aynur! Powie jej prawdę o pielęgniarce Betul [ZDJĘCIA]

W 1024. odcinku „Dziedzictwa” Kivanc zerwie z Aynur

Sinan przekona Kivanca, żeby przestał ukrywać prawdę przed Aynur. Mężczyzna długo będzie zwlekał z rozmową, ale ostatecznie zdecyduje się na szczerość. Wie, że dalsze utrzymywanie związku w obecnej sytuacji nie ma sensu i tylko przedłuża nieuniknione.

Kivanc spotka się więc z Aynur i powie jej prawdę. Rozmowa nie zakończy się jednak próbą ratowania ich relacji. Mężczyzna podejmie stanowczą decyzję i zerwie z kobietą. Dla Aynur będzie to szczególnie trudne, ponieważ nie będzie gotowa na taki obrót wydarzeń.

Adalet nie będzie miała litości dla Kivanca w 1024. odcinku "Dziedzictwa"

Adalet będzie świadkiem zerwanych zaręczyn i nie będzie zadowolona ze słów Kivanca. Uzna, że mężczyzna pogrywa sobie z Aynur. Adalet całkowicie straci do niego szacunek, a przy okazji powie mu takie słowa:

- Zaufaliśmy ci. Powiedzieliśmy, że daliśmy słowo naszej rodzinie, przyjaciołom. A ty teraz stajesz przede mną i mówisz: „Chcę się rozstać”? - zareagowała ostro.

- Bardzo przepraszam. Ja też nie chciałam, żeby tak wyszło, ale… tamtego dnia, kiedy przyjechał na zaręczyny, zadzwonił do mnie… Mój kochany kwiatuszek, pielęgniarka Betül. A potem, po wypadku, trafiłam do szpitala, w którym ona pracowała… - będzie próbował tłumaczyć się Kivanc.

Adalet nie będzie mogłą uwierzyć w te słowa i jeszcze raz zwróci się do mężczyzny.

- Niech cię diabli wezmą - powie z pogardą.

„Dziedzictwo”, odcinek 1024 – data i godzina emisji

Premierowy 1024. odcinek serialu „Dziedzictwo” zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września 2026 roku o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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