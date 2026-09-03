M jak miłość. Mariusz udusi Sowińskiego w jego mieszkaniu. Zabije dyrektora i pozbędzie się śladów

Tragiczny finał w nowym sezonie "M jak miłość". Mariusz zamorduje dyrektora Sowińskiego

W 1942. odcinku nowego sezonu "M jak miłość" dojdzie do niespodziewanego morderstwa, gdy rozwścieczony Mariusz wparuje do mieszkania dyrektora. Mężczyzna dowie się o intymnej relacji Kasi, nie zdając sobie sprawy, że lekarka została do tego zmuszona przez okrutny szantaż. Kobieta sypiała z Aleksandrem wyłącznie po to, aby prawda o biologicznym ojcu Zosi nie wyszła na światło dzienne. Szef kliniki wykorzystywał tę wiedzę, a zdesperowana lekarka naiwnie wierzyła, że uleganie jego żądaniom zagwarantuje milczenie na temat prawdziwego ojcostwa dziewczynki.

Architekt patrzy na całe zajście z zupełnie innej perspektywy, ponieważ nie ma pojęcia o ukrytych motywach swojej żony. Bohater już wielokrotnie pokazywał swoją zaborczą i zazdrosną naturę, jednak nikt nie przypuszczał, że posunie się do tak drastycznego kroku.

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Starcie obu panów rozegra się bezpośrednio w apartamencie należącym do szefa kliniki. W przypływie ogromnej furii architekt rzuci się na swojego oponenta, a bezlitosne duszenie doprowadzi ostatecznie do zgonu dyrektora. Jak dowiadujemy się z fabuły 1943. epizodu "M jak miłość", który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, sprawca wcale nie zamierza oddać się w ręce wymiaru sprawiedliwości. Zamiast tego rozpocznie gorączkowe sprzątanie miejsca zbrodni, licząc na to, że staranne ukrycie dowodów pozwoli mu uniknąć jakichkolwiek konsekwencji tego potwornego czynu.

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Żona architekta doskonale zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i to właśnie ona wyjdzie z inicjatywą natychmiastowej ewakuacji z córką do Stanów Zjednoczonych. Plan pary ma spore szanse powodzenia, ponieważ nikt ze współpracowników nie wiedział o tajnym romansie lekarki z dyrektorem. Zamiast tego, personel medyczny od dawna plotkował o otwartym i niezwykle ostrym konflikcie Aleksandra z Olkiem (w tej roli Maurycy Popiel). Mariusz błyskawicznie uświadomi sobie, że całą winę za morderstwo można w tych okolicznościach zrzucić na nielubianego lekarza, a szybka ucieczka za ocean skutecznie uchroni jego rodzinę przed prokuratorem.

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