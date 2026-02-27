"Młode gliny", odcinek 16: brutalne morderstwo prowadzi w sam środek interesów groźnego dilera

W ostatnim odcinku serialu "Młode gliny" nasi detektywi zmierzyli się z wyjątkowo zagadkową sprawą podwójnego morderstwa. Nad brzegiem stawu odnaleziono ciała zamordowanej pary, a jedną z ofiar okazał się Radosław, były wojskowy, który wraz z bratem zbierał pieniądze na operację serca dla swojej siostrzenicy. Tożsamość drugiej ofiary, Adriany Bardowskiej, szybko doprowadziła śledczych do jej partnera i właściciela motelu, Edwarda, na którego padło podejrzenie zlecenia zabójstwa z zazdrości. Sprawa skomplikowała się jednak, gdy w pobliżu miejsca zbrodni pojawił się tajemniczy obserwator, a kolejny trop zaprowadził funkcjonariuszy do kobiety uwikłanej w piramidę finansową. Tyle wątków i potencjalnych motywów z pewnością podniosło ciśnienie nie tylko śledczym, ale i widzom. Jakie nowe rewelacje przyniesie dalsze dochodzenie?

"Młode gliny" odc. 16 - streszczenie

Nadchodzący odcinek serialu rozpocznie się od wstrząsającego odkrycia zwłok Mikołaja, który został brutalnie zamordowany siekierą w drodze do pracy w tartaku. Jego ciało odnajdują dawni licealni koledzy, Maks i Borys. Na miejscu zbrodni policjantki zastają nietypową scenę - miejscowy ksiądz, kościelny oraz leśnik Stanisław Brylski oddają hołd zamordowanej przed laty córce leśniczego, której sprawców gwałtu i zabójstwa nigdy nie ujęto. Śledztwo w sprawie śmierci Mikołaja szybko nabiera tempa, a pierwsi podejrzani to uciekinierka z poprawczaka i jej chłopak. W kręgu zainteresowania śledczych znajdzie się również Emil, właściciel tartaku, którego Monika powiąże z nielegalnymi interesami jego kuzyna, groźnego dilera Wacława, co sugeruje, że Mikołaj mógł zginąć, bo za dużo wiedział.

"Młode gliny" odc. 16 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, aby poznać dalsze losy bohaterów i śledzić postępy w mrocznym śledztwie. Nadchodzące wydarzenia z pewnością dostarczą wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Widzowie, którzy nie chcą przegapić rozwiązania zagadki tajemniczego morderstwa w lesie, powinni zarezerwować sobie czas na seans. Premierowa emisja 16. odcinka serialu "Młode gliny" odbędzie się w piątek, 6 marca 2026 roku, o godzinie 15:45 na kanale TVN.

"Młode gliny" - opis serialu i obsada

Serial "Młode gliny" niezmiennie przyciąga widzów, wciągając ich w świat młodych policjantów stawiających pierwsze kroki w służbie. Akcja osadzona w podwarszawskiej komendzie pokazuje, że praca w policji to nie tylko spektakularne pościgi, ale też codzienna walka z systemem, biurokracją i własnymi słabościami. Losy adeptów śledzimy z zapartym tchem, zastanawiając się, jak poradzą sobie z kolejnymi wyzwaniami rzucanymi przez życie. Za sukcesem produkcji stoi również świetnie dobrana obsada, a na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Lesław Żurek (jako Łukasz Matuszczak)

Jerzy Bończak (jako Tadeusz Dec)

Robert Koszucki (jako Szymon Dec)

Dominika Kryszczyńska (jako Sandra Pastuszak)

Marcel Opaliński (jako Olek Dąbrowski)

Mayu Gralińska Sakai (jako Michalina Adamska)

Henryk Simon (jako Kacper Moś)

Zofia Zborowska Wrona (jako Agata Bożyk Lis)

Katarzyna Gałązka (jako Monika Mielcarz)

Anna Dereszowska (jako Izabela Muszyńska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Basia Skowron)

Bartosz Obuchowicz (jako Ludwik Grudzień)

Aleksandra Domańska (jako Laura Lind)

Michał Węgrzyński (jako Jurek Jodłowski)