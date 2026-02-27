"Młode gliny", odcinek 16: brutalne morderstwo prowadzi w sam środek interesów groźnego dilera

Spis treści
W ostatnim odcinku serialu "Młode gliny" nasi detektywi zmierzyli się z wyjątkowo zagadkową sprawą podwójnego morderstwa. Nad brzegiem stawu odnaleziono ciała zamordowanej pary, a jedną z ofiar okazał się Radosław, były wojskowy, który wraz z bratem zbierał pieniądze na operację serca dla swojej siostrzenicy. Tożsamość drugiej ofiary, Adriany Bardowskiej, szybko doprowadziła śledczych do jej partnera i właściciela motelu, Edwarda, na którego padło podejrzenie zlecenia zabójstwa z zazdrości. Sprawa skomplikowała się jednak, gdy w pobliżu miejsca zbrodni pojawił się tajemniczy obserwator, a kolejny trop zaprowadził funkcjonariuszy do kobiety uwikłanej w piramidę finansową. Tyle wątków i potencjalnych motywów z pewnością podniosło ciśnienie nie tylko śledczym, ale i widzom. Jakie nowe rewelacje przyniesie dalsze dochodzenie?
"Młode gliny" odc. 16 - streszczenie
Nadchodzący odcinek serialu rozpocznie się od wstrząsającego odkrycia zwłok Mikołaja, który został brutalnie zamordowany siekierą w drodze do pracy w tartaku. Jego ciało odnajdują dawni licealni koledzy, Maks i Borys. Na miejscu zbrodni policjantki zastają nietypową scenę - miejscowy ksiądz, kościelny oraz leśnik Stanisław Brylski oddają hołd zamordowanej przed laty córce leśniczego, której sprawców gwałtu i zabójstwa nigdy nie ujęto. Śledztwo w sprawie śmierci Mikołaja szybko nabiera tempa, a pierwsi podejrzani to uciekinierka z poprawczaka i jej chłopak. W kręgu zainteresowania śledczych znajdzie się również Emil, właściciel tartaku, którego Monika powiąże z nielegalnymi interesami jego kuzyna, groźnego dilera Wacława, co sugeruje, że Mikołaj mógł zginąć, bo za dużo wiedział.
"Młode gliny" odc. 16 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, aby poznać dalsze losy bohaterów i śledzić postępy w mrocznym śledztwie. Nadchodzące wydarzenia z pewnością dostarczą wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Widzowie, którzy nie chcą przegapić rozwiązania zagadki tajemniczego morderstwa w lesie, powinni zarezerwować sobie czas na seans. Premierowa emisja 16. odcinka serialu "Młode gliny" odbędzie się w piątek, 6 marca 2026 roku, o godzinie 15:45 na kanale TVN.
"Młode gliny" - opis serialu i obsada
Serial "Młode gliny" niezmiennie przyciąga widzów, wciągając ich w świat młodych policjantów stawiających pierwsze kroki w służbie. Akcja osadzona w podwarszawskiej komendzie pokazuje, że praca w policji to nie tylko spektakularne pościgi, ale też codzienna walka z systemem, biurokracją i własnymi słabościami. Losy adeptów śledzimy z zapartym tchem, zastanawiając się, jak poradzą sobie z kolejnymi wyzwaniami rzucanymi przez życie. Za sukcesem produkcji stoi również świetnie dobrana obsada, a na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Lesław Żurek (jako Łukasz Matuszczak)
- Jerzy Bończak (jako Tadeusz Dec)
- Robert Koszucki (jako Szymon Dec)
- Dominika Kryszczyńska (jako Sandra Pastuszak)
- Marcel Opaliński (jako Olek Dąbrowski)
- Mayu Gralińska Sakai (jako Michalina Adamska)
- Henryk Simon (jako Kacper Moś)
- Zofia Zborowska Wrona (jako Agata Bożyk Lis)
- Katarzyna Gałązka (jako Monika Mielcarz)
- Anna Dereszowska (jako Izabela Muszyńska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Basia Skowron)
- Bartosz Obuchowicz (jako Ludwik Grudzień)
- Aleksandra Domańska (jako Laura Lind)
- Michał Węgrzyński (jako Jurek Jodłowski)