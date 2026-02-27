Pierwsza miłość. Emilka w ciąży z psycholem Mateuszem. Urodzi dziecko największego wroga?

Dramat w odcinku 4173 "Pierwszej miłości". Emilka w ciąży z psychopatą

Widzowie Polsatu zobaczą 4173. odcinek w piątek, 12 marca 2026 roku o godzinie 18:00. Scenarzyści przygotowali scenariusz, w którym potwierdzi się, że Emilka nosi dziecko swojego prześladowcy. To pokłosie dramatu, jaki zgotował córce Śmiałka, Mateusz Stik. Mężczyzna porwał ją i więził, zmuszając do udawania idealnej rodziny, choć wcześniej wypuścił jej syna, Norberta. Gehenna kobiety obejmowała przymusowe dzielenie łóżka, przemoc fizyczną oraz zmuszanie do jedzenia. Szaleństwo porywacza osiągnęło apogeum podczas inscenizowanego ślubu transmitowanego w sieci, gdzie wygłaszał on obłąkańcze mowy. Mimo planów otrucia ofiary winem, w ostatniej chwili ratunek przynieśli Fryderyk oraz funkcjonariusze policji.

Emilka wykona test ciążowy

Powrót do normalności po traumatycznych przeżyciach okaże się niezwykle trudny. Relacja z Fryderykiem, zamiast rozkwitać, zacznie słabnąć, a między parą pojawi się dystans. Prawdziwy cios nadejdzie jednak w 4172. odcinku, gdy organizm kobiety zacznie wysyłać niepokojące sygnały. Osłabienie i złe samopoczucie nasuną jednoznaczne podejrzenia. Wsparciem w trudnej chwili okaże się Marta, która dostarczy przyjaciółce test ciążowy. Badanie potwierdzi przypuszczenia, a Emilka natychmiast zdecyduje się na wizytę lekarską. Co ciekawe, pozostawiony test znajdzie Marian, który błędnie założy, że jego wnuk będzie potomkiem Fryderyka.

Mateusz Stik ojcem dziecka Emilki. Dramatyczne wyznanie

W 4173. odcinku serialu wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane. Główna bohaterka będzie miała absolutną pewność, że biologicznym ojcem dziecka jest Mateusz Stik. Nie będą to jedynie domysły, lecz świadomość wynikająca z traumatycznych wydarzeń, do których dochodziło w jaskini podczas porwania. Rozpoczynający się wątek ciąży z psychopatycznym prześladowcą stawia przed kobietą dramatyczne pytanie o przyszłość. Widzowie wkrótce przekonają się, jak bohaterka poradzi sobie z perspektywą urodzenia dziecka swojego największego wroga.