"Klan", odcinek 4668: Bartek podejmuje desperacką próbę naprawienia relacji z Zuzą

Spis treści
Ostatni odcinek serialu "Klan" obfitował w zaskakujące propozycje i rodzinne dylematy, które mocno namieszały w życiu bohaterów. Rutka postanowił pomóc Andrzejowi we wzmocnieniu relacji z wnukiem, a Jerzy zaproponował Marioli posadę opiekunki dla dzieci. Tymczasem Heniutka, planując wielkanocne śniadanie w Miłoszewie, uruchomiła rodzinną dyplomację, wysyłając Bolka z zaproszeniem. Niespodziewanej pomocy doświadczyła również Magda, której w problemach z opieką nad synem postanowił pomóc Miłosz, angażując w to swoją matkę. Dzień zakończył się jednak z nutą napięcia, gdy u Zuzy niespodziewanie zjawił się Bartek z zamiarem odbycia poważnej rozmowy. Jakie będą konsekwencje tych wszystkich wydarzeń?
"Klan" odc. 4668 - streszczenie
Nadchodzący odcinek przyniesie kolejne rodzinne napięcia u Kazuniów, gdzie Bolek otwarcie oskarża Miłosza o doprowadzenie do rozpadu rodziny, a dodatkowo irytuje go bliska relacja syna z Magdą. Przytłoczony sytuacją Miłosz postanawia na kilka dni wyprowadzić się z domu i prosi o schronienie Norberta. Tymczasem Bartek podejmuje desperacką próbę naprawienia relacji z Zuzą – zjawia się w telewizji z pierścionkiem i tłumaczy, że kobieta, z którą go widziano, to tylko jego promotorka. Niepowodzenia miłosne dotykają także innych bohaterów: Rutka bezskutecznie zaprasza Irminę i Andrzeja na spotkania, a Miłosz i Roksi, spotykając się przypadkiem u Norberta, zwierzają się sobie ze swoich problemów sercowych. Na koniec, do Jerzego dociera wezwanie na rozprawę rozwodową, co mimo wcześniejszych planów o rozstaniu, wprawia go w głęboki smutek.
"Klan" odc. 4668 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu "Klan" z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w życiu ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek przyniesie wiele emocji i zwrotów akcji, których nie można przegapić. Dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z losami rodziny Lubiczów i ich przyjaciół, mamy wszystkie potrzebne informacje. Premierowa emisja 4668 odcinka serialu "Klan" odbędzie się w piątek, 6 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.
"Klan" - opis serialu i obsada
"Klan" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od 1997 roku gości w domach milionów widzów. Saga rodu Lubiczów to opowieść o życiu, w której każdy może odnaleźć cząstkę siebie – są tu miłości, dramaty, codzienne troski i wielkie radości. Serial niezmiennie łączy pokolenia, a jego bohaterowie stali się dla wielu niemal członkami rodziny. Fani mogą być spokojni, bo produkcja będzie kontynuowana, dostarczając kolejnych wzruszeń. W serialu występują m.in.:
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
- Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
- Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
- Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
- Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
- Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
- Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)