Kluczowe losowanie dla Lecha i Rakowa. O której godzinie poznamy drabinkę Ligi Konferencji?

Lista 16 zespołów, które wystąpią w 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA, jest już kompletna.

Polskę w tej fazie rozgrywek reprezentować będą Lech Poznań oraz Raków Częstochowa.

Poniżej prezentujemy szczegóły dotyczące terminu losowania oraz dostępnych transmisji.

Przed nami kluczowe rozstrzygnięcia, czyli losowanie par 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA, które zdefiniuje układ drabinki aż do strefy medalowej. Po emocjonujących barażach na placu boju pozostało szesnaście najlepszych zespołów, w tym silna reprezentacja Polski w postaci Rakowa Częstochowa i Lecha Poznań. Połowa uczestników awans zapewniła sobie dzięki dobrym wynikom w fazie ligowej, reszta dołączyła po zwycięskich play-offach. Pierwsze mecze tej rundy odbędą się 12 marca 2026 roku, a rewanże zaplanowano na 19 marca 2026 roku.

Uczestnicy 1/8 finału Ligi Konferencji

Drużyny rozstawione (Czołowa ósemka fazy ligowej):

Strasbourg (Francja)

Raków Częstochowa (Polska)

AEK Ateny (Grecja)

Sparta Praga (Czechy)

Rayo Vallecano (Hiszpania)

Szachtar Donieck (Ukraina)

Mainz (Niemcy)

AEK Larnaka (Cypr)

Zespoły nierozstawione (zwycięzcy rundy play-off):

Crystal Palace (Anglia)

Lech Poznań (Polska)

Samsunspor (Turcja)

Celje (Słowenia)

AZ Alkmaar (Holandia)

Fiorentina (Włochy)

Rijeka (Chorwacja)

Sigma Ołomuniec (Czechy)

Reguły parowania w fazie pucharowej

System kojarzenia rywali bazuje na miejscach zajętych w tabeli końcowej fazy ligowej. Tworzone są cztery koszyki dla drużyn rozstawionych, obejmujące odpowiednio kluby z miejsc 1-2, 3-4, 5-6 oraz 7-8. Zespoły z każdej pary rozstawionej są przypisywane do konkretnych pozycji w drabince 1/8 finału, gdzie zmierzą się ze zwycięzcami baraży. Ceremonia ustali kompletną ścieżkę dla wszystkich uczestników, zaczynając od par z niższym rankingiem, a kończąc na ścisłej czołówce. Istotnym przywilejem dla ekip rozstawionych jest rozgrywanie decydującego meczu rewanżowego na własnym stadionie.

Na kogo mogą trafić Lech Poznań i Raków Częstochowa?

Lech Poznań (Polska) – Rayo Vallecano (Hiszpania) lub Szachtar Donieck (Ukraina)

– Rayo Vallecano (Hiszpania) lub Szachtar Donieck (Ukraina) AZ Alkmaar (Holandia) – AEK Ateny (Grecja) lub Sparta Praga (Czechy)

Crystal Palace (Anglia) – FSV Mainz (Niemcy) lub AEK Larnaka (Cypr)

Fiorentina (Włochy) – Strasbourg (Francja) lub Raków Częstochowa (Polska)

Samsunspor (Turcja) – Szachtar Donieck (Ukraina) lub Rayo Vallecano (Hiszpania)

Celje (Słowenia) – Sparta Praga (Czechy) lub AEK Ateny (Grecja)

Sigma Ołomuniec (Czechy) – AEK Larnaka (Cypr) lub FSV Mainz (Niemcy)

Rijeka (Chorwacja) – Raków Częstochowa (Polska) lub Strasbourg (Francja)

Transmisja z losowania Ligi Konferencji. Gdzie oglądać?

Wszystko wyjaśni się w piątek, 27 lutego 2026 roku. Uroczystość w szwajcarskim Nyonie rozpocznie się punktualnie o godzinie 14:00 czasu polskiego. Wydarzenie będzie szeroko relacjonowane w mediach. Kibice mogą śledzić losowanie na żywo za pośrednictwem oficjalnej strony UEFA.com, w aplikacjach mobilnych federacji, na kanale YouTube TNT Sports oraz na antenie TVP Sport.