Farma 5, odcinek 10: Szok po odejściu Janusza. Mężczyźni knują

Skrajne emocje po odejściu Janusza

Wydarzenia następujące po rezygnacji Janusza w dziesiątym odcinku "Farmy" można określić mianem szoku dla całej społeczności. Nagła decyzja uczestnika spadnie na mieszkańców gospodarstwa niczym grom, wywołując skrajne reakcje. Wielu farmerów nie będzie potrafiło ukryć wzruszenia, otwarcie przyznając, że wciąż nie dociera do nich powaga sytuacji. W obozie zapanuje powszechny smutek i poczucie zagubienia, jednak nie wszyscy oddadzą się nastrojowi żałoby. Aksel podejdzie do sprawy na chłodno, deklarując, że jego celem jest zwycięstwo, a nie uleganie sentymentom, co wyraźnie podzieli grupę.

Nominacje na Farmie i tajny układ mężczyzn

Utrata jednego z najbardziej doświadczonych graczy zachwieje dotychczasowym poczuciem stabilizacji wśród uczestników. Natychmiast ruszą gorące dyskusje na temat tego, kto przejmie stery i zostanie nowym Farmerem Tygodnia, a rywalizacja nabierze jeszcze bardziej bezwzględnego charakteru. Nadchodzące nominacje do pojedynku staną się katalizatorem niespodziewanych działań. Męska część ekipy postanowi zawiązać strategiczny sojusz, choć nie wiadomo, czy przetrwa on pierwszą poważną próbę sił i jak zareagują na to kobiety. Pewne jest tylko to, że po wyjściu Janusza dynamika w programie ulegnie nieodwracalnej zmianie.

Emisja programu "Farma" w Polsacie

Premierowe odsłony zmagań na "Farmie" emitowane są na antenie telewizji Polsat. Widzowie mogą śledzić losy uczestników od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:30. Wyjątkiem jest piątek, kiedy to program startuje nieco wcześniej, bo o 19:55.