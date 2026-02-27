Kacper Tomasiak nie poskacze w Bad Mitterndorf. Trener ma inny plan dla 19-latka

Trzykrotny medalista olimpijski, Kacper Tomasiak, nie pojawi się na belce startowej w Bad Mitterndorf.

Absencja młodego zawodnika na obiekcie Kulm wywołała lawinę pytań ze strony zaniepokojonych kibiców.

Wyjaśniamy kulisy decyzji trenera Macieja Maciusiaka oraz przedstawiamy najbliższe plany startowe 19-latka.

Już wkrótce czekają nas emocje związane z lotami na austriackim obiekcie w Bad Mitterndorf. Polskę reprezentować będzie silna grupa: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki oraz Klemens Joniak. W tym składzie zabrakło jednak miejsca dla Kacpra Tomasiaka, co dla wielu obserwatorów może być zaskoczeniem. Skąd taka decyzja sztabu szkoleniowego?

Decyzja w sprawie Kacpra Tomasiaka

Młody skoczek, który niedawno święcił triumfy na igrzyskach, ma przed sobą kolejne ważne wyzwanie: mistrzostwa świata juniorów w Lillehammer. Właśnie dlatego nie zobaczymy go w Austrii. Trener Maciej Maciusiak uznał, że dla 19-latka najlepszym rozwiązaniem będzie chwila odpoczynku i spokojny trening przed imprezą, która odbędzie się między 4 a 8 marca. Jak sam zawodnik w rozmowie z TVP Sport ocenia tę sytuację?

„- Jeszcze zanim rozmawialiśmy z trenerem na ten temat, to też zastanawiałem się, co bym wolał. Ale tak na dobrą sprawę, to żadna decyzja nie przeważyła jakoś nad drugą. Argumenty za tym, żeby pojechać i za tym, żeby nie pojechać równoważyły się w mojej głowie” – przyznał Kacper Tomasiak.

Małysz ostrzega przed zagrożeniami

Legendarny skoczek Adam Małysz wskazuje, że obecna popularność Tomasiaka niesie ze sobą pewne ryzyko związane z pokusami codzienności. Prezes PZN uważa, że kluczowe jest, aby młody zawodnik nie uległ presji otoczenia. Małysz przestrzega przed fałszywymi przyjaciółmi i imprezowym stylem życia, które mogą pojawić się wraz z sukcesami.

„- Najważniejsze teraz jest to, żeby nie dał się wciągnąć w tzw. towarzystwo, czyli dobrych kolegów. »A chodź tutaj na dyskotekę, chodź tutaj na jakieś piwko itd«., bo teraz będzie bardzo dużo takich propozycji. Tutaj na pewno można tylko i wyłącznie apelować, żeby jak najbardziej chronić go od tego” – ostrzega Adam Małysz.

Terminarz Pucharu Świata w Bad Mitterndorf

Harmonogram rywalizacji w Austrii wygląda następująco:

Piątek, 27.02.2026

11:15 – Oficjalny trening

13:30 – Kwalifikacje

Sobota, 28.02.2026

12:30 – Seria próbna

13:30 – Konkurs indywidualny

Niedziela, 1.03.2026

12:00 – Kwalifikacje

13:30 – Konkurs indywidualny

