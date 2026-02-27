Puchar Świata w Bad Mitterndorf. Polacy bez Kacpra Tomasiaka na skoczni Kulm

Kwalifikacje w Bad Mitterndorf bez Kacpra Tomasiaka

Karuzela Pucharu Świata nie zwalnia tempa po walce o medale na igrzyskach w Predazzo. Skoczkowie przenoszą się teraz do Austrii, aby rywalizować na mamucim obiekcie w Bad Mitterndorf. W składzie naszej reprezentacji zabraknie jednak bohatera ostatnich tygodni, Kacpra Tomasiaka. Trzykrotny medalista niedawno zakończonej olimpiady przygotowuje się do mistrzostw świata juniorów w Lillehammer, dlatego otrzymał wolne od startów pucharowych. Pod nieobecność lidera kadry, o pucharowe punkty powalczy pięciu innych Biało-Czerwonych. Na belce startowej zasiądą Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki oraz Klemens Joniak.

Weekend na skoczni Kulm obejmuje dwa konkursy indywidualne. Historia startów Polaków w tym miejscu napawa optymizmem, bowiem triumfowali tu już Adam Małysz w 2005 roku oraz Piotr Żyła w roku 2020. Rekordzistą obiektu pozostaje Słoweniec Peter Prevc, który poszybował tu na odległość aż 244 metrów. W obecnym sezonie klasyfikację generalną zdominował jego brat. Liderem cyklu jest Domen Prevc, mający aż 625 punktów przewagi nad Japończykiem Ryoyu Kobayashim. Najwyżej sklasyfikowany Polak, nieobecny w Austrii Kacper Tomasiak, plasuje się aktualnie na 14. pozycji.

O której skoki w Bad Mitterndorf? Harmonogram na piątek

Piątkowe zmagania, datowane na 27 lutego 2026 roku, rozpoczną się od walki o awans do sobotniego konkursu głównego. Start kwalifikacji wyznaczono na godzinę 13:30. Kibice będą mogli śledzić rywalizację na antenie Eurosportu 1. Transmisja z zawodów dostępna będzie również w internecie na platformie HBO Max.

Szczegółowy program zawodów Pucharu Świata w Bad Mitterndorf prezentuje się następująco. W piątek (27.02.2026) skoczkowie rozpoczną od oficjalnego treningu o godzinie 11:15, a o 13:30 ruszą kwalifikacje. Sobota (28.02.2026) to czas na serię próbną o 12:30 oraz konkurs indywidualny, który wystartuje o 13:30. Weekendowe zmagania zakończą się w niedzielę (1.03.2026) kwalifikacjami o 12:00 i drugim konkursem o 13:30.

