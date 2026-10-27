Kultowy serial TVN skończył 18 lat. Pamiętacie perypetie Darka Jankowskiego?

To już 18 lat, odkąd widzowie poznali losy Dariusza Jankowskiego. Pierwszy odcinek serialu komediowego "39 i pół" stacja TVN wyemitowała dokładnie 4 marca 2008 roku. Produkcja błyskawicznie zdobyła ogromną popularność, stając się jednym z największych hitów stacji i gromadząc przed telewizorami miliony Polaków. Serial w humorystyczny sposób przedstawiał perypetie mężczyzny przeżywającego kryzys wieku średniego tuż przed swoimi czterdziestymi urodzinami.

Główny bohater, Darek, był wiecznym Piotrusiem Panem, miłośnikiem muzyki punkrockowej i fanem żużla, który próbował na nowo poukładać swoje życie osobiste i zawodowe. Jego starania o odzyskanie żony Anny, zbudowanie relacji z dorastającym synem Patrykiem i reaktywacja dawnego zespołu Dirty Track bawiły i wzruszały widzów przez trzy sezony. Serial był tak lubiany, że doczekał się dwóch nominacji do prestiżowych Telekamer. W 2019 roku, po dekadzie przerwy, bohaterowie powrócili w kontynuacji zatytułowanej "39 i pół tygodnia".

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

Tomasz Karolak, Daria Widawska i plejada gwiazd. Kto zagrał w "39 i pół"?

W rolę charyzmatycznego, choć nieodpowiedzialnego Darka Jankowskiego brawurowo wcielił się Tomasz Karolak, a ta kreacja do dziś pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych w jego aktorskim dorobku. U jego boku wystąpiła Daria Widawska jako jego pragmatyczna i często tracąca do niego cierpliwość żona Anna. W rolę ich syna, Patryka, który nierzadko okazywał się dojrzalszy od własnego ojca, wcielił się Alan Andersz.

Obsada serialu obfitowała w znane nazwiska. Widzowie z pewnością pamiętają także inne kluczowe postacie, które na stałe zapisały się w historii tej produkcji. Wśród nich byli między innymi:

Sonia Bohosiewicz jako Paula, ekscentryczna i wyzwolona sąsiadka Jankowskich.

jako Paula, ekscentryczna i wyzwolona sąsiadka Jankowskich. Krzysztof Stelmaszyk w roli Tomasza Ostoi, poukładanego agenta ubezpieczeniowego i rywala Darka o serce Anny.

w roli Tomasza Ostoi, poukładanego agenta ubezpieczeniowego i rywala Darka o serce Anny. Marina Łuczenko , która zagrała Amandę, odnalezioną po latach córkę Darka.

, która zagrała Amandę, odnalezioną po latach córkę Darka. Magdalena Lamparska jako Marta, dziewczyna, a później żona serialowego Patryka.

Serial słynął również z licznych gościnnych występów największych gwiazd polskiego kina i telewizji. Na ekranie pojawili się m.in. Anna Przybylska, Tomasz Kot, Agata Kulesza, Robert Więckiewicz czy Piotr Adamczyk.

Jak dziś wyglądają gwiazdy "39 i pół"? Czas był dla nich łaskawy

Od premiery serialu minęły już niemal dwie dekady. To szmat czasu, który odcisnął swoje piętno nie tylko na fabularnych losach bohaterów, ale przede wszystkim na aktorach, którzy wcielali się w ich role. Dla wielu z nich udział w produkcji TVN był ważnym krokiem w karierze, a od tamtej pory ich życie zawodowe i prywatne mocno się zmieniło.

Przez te 18 lat członkowie obsady przeszli mniejsze lub większe wizualne metamorfozy. Czas, nowe role i życiowe doświadczenia wpłynęły na ich wygląd. Patrząc na archiwalne kadry z serialu, aż trudno uwierzyć, jak bardzo niektórzy z nich się zmienili. Jesteście ciekawi, jak dziś wyglądają wasi ulubieni bohaterowie? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii, w której zebraliśmy wyjątkowe porównania zdjęć z przeszłości i teraźniejszości. Niektóre przemiany mogą was mocno zaskoczyć.