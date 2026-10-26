W poprzednim odcinku wyszło na jaw, że to Pelin ukradła pieniądze ze sprzedaży działki Cennet. Zrobiła to, bo chciała uzależnić od siebie całą rodzinę. Nana w ostatniej chwili powstrzymała zdesperowaną Cennet przed podpisaniem weksli u lichwiarza. Baran stanowczo zakazał Czarnej i Ibrahimowi dalszego mieszania się w sprawę Aynur. Ludzie Giraya pod pretekstem dezynsekcji podrzucili do domu Aynur nóż, którym zamordowano Ezgi. Isil obwiniła Aynur o zniszczenie kariery i reputacji swojego syna.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Dziedzictwo” odcinek 1062 - streszczenie

Domownicy połączą siły, by zebrać pieniądze na spłatę długu. Szybko okaże się jednak, że zebrana kwota wciąż nie wystarcza. Cennet z radością przekaże, że Pelin sprzedała rodzinną biżuterię i spłaciła kredyt. Poyraz wpadnie w szał, bo przez decyzję matki znajdzie się w trudnej sytuacji. Aynur będzie miała wyrzuty sumienia z powodu zawieszenia Sinana w obowiązkach służbowych. Jednocześnie ucieszy się, że będą mogli spędzać razem więcej czasu.

„Dziedzictwo” odcinek 1062 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1062. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku. Serial będzie można obejrzeć na antenie TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00. W tym odcinku Poyraz, Cennet i Aynur zmierzą się z kolejnymi problemami.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum historii są Nana, Poyraz i Yusuf, których relacje komplikują rodzinne tajemnice, zazdrość i kolejne zagrożenia. W ich życiu nie brakuje też oskarżeń, manipulacji oraz sekretów z przeszłości. Bohaterowie często muszą wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Ważne miejsce w tej historii zajmuje również domowa codzienność i relacje drugoplanowych postaci. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar