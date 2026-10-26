W poprzednim odcinku Leonor była wstrząśnięta chaosem, który zapanował podczas kolejnej próby. Flora i Carmen odkryły, że w finałowej scenie mają się pocałować. Jimeno ostrzegł księdza przed Samuelem i przyznał, że to on zlecił ludziom lichwiarza, by połamali mu palce. Tymczasem damy z Akacjowej stopniowo przestawały potępiać Lucię za jej grzeszne pochodzenie. Co wydarzy się dalej?

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„Akacjowa 38” odcinek 991 - streszczenie

Celia będzie się niepokoić, ponieważ Lucia nie odrzuciła stanowczo wyznań Samuela. Ksiądz Telmo ostrzeże ją, że mężczyzna nie działa bezinteresownie. Nie zdradzi jednak szczegółów, bo to, co usłyszał od lichwiarza, jest objęte tajemnicą spowiedzi. Flora i Carmen zgodzą się wystąpić w sztuce Leonor, ale pod warunkiem, że nie będą musiały się całować. Leonor w końcu przystanie na ten warunek. Fabiana zobaczy też Marię przytulającą się do Higinia, co jeszcze bardziej wzmocni jej nieufność wobec Marii, matki Casildy.

„Akacjowa 38” odcinek 991 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

991. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany we wtorek, 3 listopada 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. Informacji o powtórce ani dostępności w innych terminach nie podano.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Jej akcja rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie spotykają się mieszkańcy z różnych klas społecznych. Lokatorzy skrywają własne sekrety i pragnienia, a ich losy nieustannie się ze sobą przeplatają. Ważną częścią historii są mieszczańskie rodziny mieszkające przy Akacjowej 38. W serialu występują:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela