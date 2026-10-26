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W poprzednim odcinku Santos próbował szkolić Marcela, ale szybko wyszło na jaw, że chłopak nie przykłada się do nauki. Catalina wierzyła, że z pomocą ojca odzyska rodzinny interes. W tym samym czasie Alonso naciskał na Lorenza i żądał szczegółowego raportu z działalności firmy. Matka Very uciekła się do podstępu, by wreszcie skontaktować się z córką. Jana i Manuel spotkali się z księdzem, aby omówić sprawy związane ze ślubem, a dziewczyna dostała od narzeczonego wyjątkowy prezent. Tymczasem Cruz wyraźnie faworyzowała Teresę, czym doprowadziła Petrę do wściekłości.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 511 - streszczenie
Jana wyzna Manuelowi, że jest córką Dolores. Wróci też do dramatycznych wspomnień związanych z zabójstwem matki. Opowie narzeczonemu o szczególe, który może zmienić wszystko: jeden z napastników miał na palcu rodowy pierścień Manuela. Catalina nie zrezygnuje natomiast z planu odzyskania firmy produkującej dżemy. Teresa poskarży się koleżankom na zachowanie Petry. W pracy zrobi się nerwowo, gdy Santos i Lope bez ogródek wytkną Marcelowi kolejne błędy.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 511 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
511. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 2 listopada 2026 roku. Serial będzie można obejrzeć na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Tego dnia Jana zdradzi Manuelowi, że jeden z napastników nosił jego rodowy pierścień.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja toczy się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana trafia tam jako służąca, bo chce odkryć prawdę o zabójstwie matki i odnaleźć porwanego brata. Jej plany komplikuje jednak uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokracji i służby, a stawką są miłość, zemsta, pieniądze oraz rodzinne tajemnice. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Marga Martínez jako Petra Arcos