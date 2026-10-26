W poprzednim odcinku Santos próbował szkolić Marcela, ale szybko wyszło na jaw, że chłopak nie przykłada się do nauki. Catalina wierzyła, że z pomocą ojca odzyska rodzinny interes. W tym samym czasie Alonso naciskał na Lorenza i żądał szczegółowego raportu z działalności firmy. Matka Very uciekła się do podstępu, by wreszcie skontaktować się z córką. Jana i Manuel spotkali się z księdzem, aby omówić sprawy związane ze ślubem, a dziewczyna dostała od narzeczonego wyjątkowy prezent. Tymczasem Cruz wyraźnie faworyzowała Teresę, czym doprowadziła Petrę do wściekłości.

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 511 - streszczenie

Jana wyzna Manuelowi, że jest córką Dolores. Wróci też do dramatycznych wspomnień związanych z zabójstwem matki. Opowie narzeczonemu o szczególe, który może zmienić wszystko: jeden z napastników miał na palcu rodowy pierścień Manuela. Catalina nie zrezygnuje natomiast z planu odzyskania firmy produkującej dżemy. Teresa poskarży się koleżankom na zachowanie Petry. W pracy zrobi się nerwowo, gdy Santos i Lope bez ogródek wytkną Marcelowi kolejne błędy.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 511 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

511. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 2 listopada 2026 roku. Serial będzie można obejrzeć na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Tego dnia Jana zdradzi Manuelowi, że jeden z napastników nosił jego rodowy pierścień.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja toczy się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana trafia tam jako służąca, bo chce odkryć prawdę o zabójstwie matki i odnaleźć porwanego brata. Jej plany komplikuje jednak uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokracji i służby, a stawką są miłość, zemsta, pieniądze oraz rodzinne tajemnice. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Marga Martínez jako Petra Arcos