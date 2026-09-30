Na Wspólnej, odcinek 4288: Fabian posunie się o krok za daleko. Marta będzie oburzona jego brakiem skrupułów [ZDJĘCIA]

Marta i Fabian omawiają dramatyczną historię w 4288. odcinku Na Wspólnej

Najnowszy epizod oznaczony numerem 4288 pokaże telewizyjne zmagania lubianego duetu. Marta i Fabian zaproszą do swojego formatu matkę niepełnosprawnego chłopca. Jej syn doznał poważnych obrażeń w wyniku potrącenia przez samochód, przez co obecnie musi korzystać z wózka inwalidzkiego. Kobieta bardzo przeżywa całą sytuację, ale ostatecznie zgadza się publicznie opisać swoje codzienne trudy. Zrozpaczona matka zupełnie nie zdaje sobie sprawy z planów Fabiana, który zaplanował w scenariuszu bezwzględny zwrot akcji.

Niezapowiedziany gość w 4288. odcinku Na Wspólnej. Krawiec szokuje widzów

Dziennikarz nagle poprosi o wejście na wizję człowieka odpowiedzialnego za ten tragiczny wypadek drogowy. Ten bezpardonowy ruch natychmiast zniszczy bezpieczną przestrzeń rozmowy. Poszkodowana kobieta stanowczo odmówi wysłuchania jakichkolwiek słów skruchy ze strony sprawcy nieszczęścia jej dziecka. Marta Leśniewska będzie głęboko zniesmaczona postawą swojego telewizyjnego partnera i poczuje ogromny dyskomfort. Krawiec całkowicie zignoruje etykę dziennikarską, ryzykując wizerunkiem prowadzonego wspólnie show.

Marta stanowczo protestuje przeciwko metodom Krawca w serialu Na Wspólnej

Prezenterka bardzo ostro oceni samowolkę redakcyjnego kolegi. Mężczyzna zorganizuje konfrontację bez żadnego szacunku dla potężnych emocji targających matką niepełnosprawnego chłopca. Kobieta nie zamierza mu wybaczyć ani słuchać pustych słów żalu przed tysiącami widzów. Leśniewska otwarcie potępi telewizyjną prowokację Fabiana i da wyraz swojemu niezadowoleniu.

Sytuacja będzie miała ciąg dalszy w 4289. odsłonie polskiej telenoweli. Baliszewski z entuzjazmem przyjmie radykalny krok dziennikarza, widząc w nim genialny sposób na podbicie wyników oglądalności. Rozochocony tym sukcesem Krawiec wpadnie na pomysł sprowadzenia do studia kolejnej bulwersującej postaci. Leśniewska będzie musiała ponownie postawić twarde granice, ryzykując tym samym konflikt ze zdeterminowanym szefem oraz redakcyjnym kolegą.

Kiedy oglądać 4288. odcinek telenoweli Na Wspólnej? Data i godzina

„Na Wspólnej” nieprzerwanie plasuje się w czołówce najstarszych krajowych produkcji telewizyjnych, goszcząc na ekranach od poniedziałku do czwartku na antenie stacji TVN. Opisywany epizod z numerem 4288 trafi do telewizyjnej ramówki w poniedziałek, 5 października 2026 roku dokładnie o godzinie 20:15. Fani formatu otrzymają również możliwość nadrobienia zaległości w internecie. Odcinek zostanie udostępniony na popularnej platformie streamingowej Player tuż po premierze telewizyjnej.

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